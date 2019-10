Des solutions sur la table pour sauver l’avenue Grand-Pré à Bonaventure

Une vingtaine d’entrepreneurs et d’employés, de même que la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, ont répondu à l’invitation du maire de Bonaventure, deux semaines après qu’un signal d’alarme eut été lancé par des commerçants préoccupés par l’avenir de l’avenue Grand-Pré.

L’enjeu de pénurie de main-d’œuvre a été au cœur des discussions.

Les commerçants ont échangé, explique le maire Roch Audet, sur les démarches pour faire venir des stagiaires immigrants. Il a aussi été question de travailler le recrutement dans les communautés où la main-d’œuvre est disponible.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, n'exclut pas «faire pression sur les donneurs» de formation pour que les programmes offerts s'arriment avec les besoins de main-d'œuvre criants des entreprises de restauration. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

En ce sens, l’idée d’organiser une foire de l’emploi dans les communautés anglophones de la Baie-des-Chaleurs a été lancée.

Par ailleurs, certains entrepreneurs ayant des besoins de main-d’œuvre à temps partiel ont aussi soulevé l’idée d'embaucher conjointement un même employé qui aurait ainsi un poste à temps plein réparti dans au moins deux commerces.

La boulangerie La Pétrie est officiellement à vendre depuis le mois d'août. Le propriétaire Marco Bourque évoque le recrutement difficile et la fatigue, mais aussi le manque de reconnaissance des métiers de la restauration, la lourdeur administrative et les défis de la saisonnalité pour expliquer sa décision. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De son côté, la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs redouble d’efforts pour mettre en place une ressource partagée spécialisée en ressources humaines qui pourraient venir en aide aux entreprises.

Le directeur, Maurice Quesnel, souhaite qu’Emploi-Québec finance en partie le projet. Les petites entreprises, explique-t-il, n’ont pas les moyens d’avoir un employé spécialisé en ressources humaines. Elles auraient seulement un petit montant à débourser pour avoir un accompagnement.

Un groupe de « sauvetage » se met en place

L’homme d’affaires et fondateur de l’entreprise de télécommunication Navigue.com, Jean-Marie Perreault, était présent lors de la rencontre.

À titre personnel, il a informé les commerçants qu'il avait mobilisé une vingtaine d’hommes et de femmes d’affaires qui souhaitaient appuyer les entrepreneurs dans leur processus de vente ou de transfert afin d'éviter des fermetures.

L'homme d'affaires Jean-Marie Perreault Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Je pense que les gens d’affaires d’expérience pourraient agir comme sauveteurs et créer des tremplins pour les jeunes. Jean-Marie Perreault, homme d’affaires

Les gens d’affaires doivent se réunir prochainement pour définir le type d’aide qui pourrait voir le jour. Est-ce que qu’on formera un groupe d’investisseurs qui pourrait faire des sauvetages d’entreprise, questionne M. Perreault, les remettre sur pied et de les transférer à de jeunes entrepreneurs avec un plan de relève?

Une telle initiative réjouit Gabrielle Breton, propriétaire de l’Atelier-Boutique Zunik. Le bâtiment de l’avenue Grand-Pré où loge son commerce est actuellement en vente, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un déménagement.

Le bâtiment mis en vente abrite l'Atelier-Boutique Zunik, les bureaux du Théâtre de la Petite Marée et des espaces résidentiels. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Peut-être que ces investisseurs seraient intéressés à acheter le bâtiment, avance Mme Breton, et créer une pouponnière pour loger des petites entreprises? C’est une belle piste de solutions, selon moi.

Gabrielle Breton dit sentir une ouverture de la part de la Ville et de la Chambre de commerce pour soutenir les entrepreneurs. Reste à voir si ce dont on a discuté sera réellement mis en place et si on aura leur soutien à long terme , ajoute-t-elle.

La propriétaire de l'Atelier-Boutique Zunik, Gabrielle Breton. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le maire de Bonaventure assure que la discussion ne fait que commencer et que d’autres rencontres réunissant les gens d’affaires et la Ville seront organisées.