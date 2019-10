Les billets pour la Coupe Grey à Regina sont en vente

Le prix des billets varie entre 110 $ et 125 $ pour les places debout près des buts, et entre 199 $ et 475 $ pour les autres places.

En renouvelant leur abonnement pour la prochaine saison, les supporters des Riders peuvent acquérir leurs billets pour la Coupe Grey à un tarif préférentiel. Ils ont alors la possibilité de conserver leur place habituelle ou d'en sélectionner une autre.

Celles et ceux qui souscriront un abonnement saisonnier bénéficieront, eux aussi, du tarif préférentiel. Toutefois, ils n’auront pas la garantie de conserver la même place durant la Coupe Grey.

La billetterie pour ce championnat sera accessible au grand public le 16 juin.

En 2013 déjà, la Coupe Grey se déroulait à Regina. Les Riders l'avaient remportée. L'année prochaine, ce sera néanmoins la première fois que cet événement sportif prendra place dans le nouveau stade Mosaic.