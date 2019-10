3 M$ pour le département d'informatique du Cégep de Chicoutimi

Le département de technique en informatique du Cégep de Chicoutimi fait peau neuve grâce à un investissement de 3 millions de dollars. Cet argent permet aux étudiants en informatique de travailler dans de nouveaux locaux situés au cinquième étage et d’utiliser des équipements à la fine pointe de la technologie.

Pour nous, ça représente une offre d’un milieu pédagogique innovant pour nos étudiants et nos enseignants. Ça va aussi permettre d’augmenter l'attractivité de notre institution auprès de la clientèle des collèges, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou ailleurs , affirme le directeur général du Cégep de Chicoutimi, André Gobeil.

Les nouveaux équipements permettront aux étudiants d’être mieux outillés pour leur futur emploi.

On a créé un cours de projet pour chacune des sessions et dans les environnements qu’on a ici, ça nous permet de réaliser ces projets-là plus adéquatement qu’avant , explique l’enseignant au département d’informatique du Cégep de Chicoutimi Patrick Simard.

Ça va permettre aux étudiants d’être plus près du marché du travail. Patrick Simard, enseignant au département d’informatique du Cégep de Chicoutimi

Le Cégep est particulièrement fier de la nouvelle salle de serveurs, qui permettra de simuler un environnement de travail en entreprise.