La Vérif : avec ses deux avions, Trudeau a-t-il « rencontré plus de Canadiens »?

L’un de ces appareils loués par les libéraux est occupé par le chef, son équipe et les journalistes. L’autre est un avion cargo, chargé de transporter du matériel.

En utilisant deux avions - et en occultant les considérations écologiques -, Justin Trudeau a-t-il eu l’occasion de voyager davantage d'un bout à l'autre du Canada, par rapport à son principal adversaire, tel qu'il l'a affirmé?

Comme on l’a fait en 2015, on a deux avions de campagne qui nous permettent de faire campagne dans tous les coins du pays, de faire plus d'événements, de rencontrer plus de Canadiens que n’importe quel autre parti politique.

Justin Trudeau, le 3 octobre 2019