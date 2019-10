Arsenic : 10 ans et 2 études aux conclusions radicalement différentes

L’étude de 2018 en arrive à une conclusion diamétralement opposée à celle de 2007, soit que les enfants sont près de quatre fois plus imprégnés qu’une population ne vivant pas aux abords d’une industrie polluante. Pourquoi une telle différence dans les résultats alors que les émissions d’arsenic ont été moins élevées en 2018 que lors de l’échantillonnage pour l’étude de 2007?

Cela s’explique par la méthode utilisée pour mesurer l’arsenic. L’auteur de l’étude de 2007 avait choisi de mesurer l’arsenic dans l’urine des citoyens, une méthode aujourd’hui jugée déficiente dans le contexte de Rouyn-Noranda, par la Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue.

La mesure par l’arsenic urinaire ne permet que de constater l’exposition sur une courte période, soit quelques jours, alors que la mesure de l’arsenic unguéal (par les ongles), tel qu’utilisé en 2018, permet de constater une exposition sur plusieurs mois.

Une méthode jugée déficiente… avant même le début de l’étude

Or, avant même le début de l’étude de 2007, un comité interministériel formé du ministère de la Santé, de l’Institut national de santé publique du Québec et du ministère de l’Environnement émettait de sérieuses réserves quant à la mesure de l’arsenic par l’urine.

Un compte-rendu de réunion daté de 2005 et obtenu en vertu de la Loi sur l’accès aux documents le démontre : Le suivi de l’arsenic urinaire est jugé comme très délicat et fait face à de nombreuses difficultés d’interprétation, peut-on lire dans le document. On se questionne sur la pertinence de la mesure de l’arsenic dans le contexte actuel d’une exposition par inhalation et d’un effet direct sur les voies respiratoires .

La DSP espère malgré tout qu’il sera possible d’obtenir une information valable qui permettra de rassurer la population quant aux niveaux d’exposition à l’arsenic dans le quartier. Extrait du compte-rendu d’une rencontre interministérielle de 2005

La DSP régionale a malgré tout décidé en 2005 de faire l’étude, dans un contexte où le gouvernement voulait exiger à la Fonderie Horne d’abaisser rapidement ses émissions d’arsenic dans l’air.

L’auteur du rapport de 2007 connaissait les limites

L’auteur du rapport de l’étude de 2007 était conscient des limites de l’étude et il l’indique dans son rapport final. Au moment où l’étude a débuté (décembre 2005), l’incertitude planait encore sur l’issue des négociations entre le MDDEP (ministère de l’Environnement) et la fonderie. Les impacts socio-économiques potentiels pouvaient menacer la santé globale des habitants de cette ville mono industrielle. C’est pourquoi la Direction de santé publique en a conclu qu’une étude sur l’imprégnation s’imposait, malgré toutes ses limites , écrit-il.

Le chercheur avait toutefois essayé de pallier à ces limites en effectuant cinq échantillonnages à des périodes différentes de l’année.

Un extrait du rapport de 2007. Photo : Capture d'écran

Nulle part dans le rapport de l’étude, l’auteur ne fait mention de la possible utilisation des ongles pour mener à terme son projet de recherche. Pourtant, il s’agit d’une méthode utilisée depuis longtemps, selon ce que nous confirme le CISSS-AT aujourd’hui. Le rapport de l’étude de 2018 fait d’ailleurs mention de plusieurs études portant sur l’arsenic et utilisant les ongles depuis 1988.

Par courriel, l’organisation nous répond que la mesure d'arsenic dans les ongles existe depuis plusieurs décennies, mais était moins utilisée dans le passé qu'aujourd'hui . Parce que la majorité des études du passé s'attardait principalement aux travailleurs exposés quotidiennement à des hautes concentrations d'arsenic, ce qui justifiait l'utilisation de l'arsenic urinaire , précise-t-on.

« On ne peut pas refaire le passé »

Questionnée sur l’étude de 2007, la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, a simplement répondu qu’il n’était pas possible de refaire le passé, tout en rappelant qu’avec les données actuelles, on incite à l’action .

Malheureusement, on ne peut pas refaire le passé. Caroline Roy, PDG du CISSS-AT

Invitée de nouveau à commenter quelques jours plus tard, l’équipe des communications du CISSS-AT nous a répondu que les personnes en poste à l’époque ne sont plus là pour expliquer leur décision .