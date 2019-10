La nouvelle murale trompe-l'oeil représente notamment le feu, l'air, l'eau et la terre, tous des éléments nécessaires à la vie, qui se trouve à être le cinquième élément, nom de l'oeuvre.

On se voulait plus actuel, explique le président de MURIRS, Serge Malenfant. C'est un sujet de l'actualité, avec l'environnement et ça se voulait une thématique positive avec un regard très actuel.

L'oeuvre a été réalisée en collaboration avec l'artiste allemand spécialisé en trompe-l'oeil, Steffen Jünemann, une approche que MURIRS et Destination Sherbrooke souhaitent répéter prochainement.

Pour une période, ce qu'on souhaite faire, c'est d'aller chercher des artistes internationaux, nationaux et même locaux, de nous présenter des projets, d'aller chercher des artistes qui ont une bonne réputation artistique et qui vont continuer à peindre dans ce qui fait la marque de commerce des murales de Sherbrooke : le trompe-l'oeil , résume M. Malenfant.

Le cinquième élément se trouve au 332 rue Marquette. La murale précédente faisait quant à elle revivre l'ancien terminus de Sherbrooke.