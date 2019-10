Bientôt une nouvelle urgence pour l’hôpital de Geraldton

Les nouvelles installations agrandies comprendront entre autres cinq salles d’examens et une salle de chimiothérapie.

La directrice générale de l’hôpital, Lucy Bonnano, a remercié le gouvernement et a affirmé que le projet assurera que les soins de santé d’urgence sont prodigués dans un établissement moderne et efficace.

Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et député de Kenora—Rainy River, Greg Rickford, a procédé jeudi à l’annonce au nom de la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Il a déclaré que l'hôpital pourra offrir plus rapidement aux patients et aux familles l'accès à de meilleurs soins d'urgence dans un lieu pouvant répondre aux besoins d'une collectivité en croissance maintenant et pour l'avenir.