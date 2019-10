Ceux qui optent pour une consommation durable en matière de mode

Un texte de Marie-Michelle BORDUAS

Véronique Demers, 25 ans, est l’une de ces jeunes qui se tournent vers la seconde main. Elle a appris toute jeune à consommer de cette façon, tant pour ses vêtements que pour ses meubles, et elle continue à le faire aujourd’hui.

Il y a un peu un thrill associé à trouver un morceau de vêtement que les gens n’auront pas aussi. C’est très économique et c’est de très bonne qualité , s’enthousiasme Véronique Demers.

« Si j'achète des vêtements de seconde main, au lieu de finir dans les dépotoirs, ils seront réutilisés », indique Véronique Demers, qui fréquente les friperies. Photo : Radio-Canada

Propriétaire de la boutique Redeemed Consignment store à Winnipeg, Allyson Linkater constate la popularité montante des boutiques de seconde main chez les jeunes. Son magasin, situé sur la rue Academy depuis 15 ans, connaît une hausse d'achalandage. Nos affaires ont connu une croissance incroyable. Nous voyons des acheteurs de plus en plus jeunes , affirme-t-elle.

Allyson Linkater explique que l'achalandage de sa boutique a augmenté au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada

Pour Véronique Demers, ce mode de consommation est aussi sa manière d'aider à diminuer les effets de la crise environnementale. Beaucoup de vêtements qu'on achète ont des fibres qui ne sont pas recyclables. Alors je me dis que si j'achète des vêtements de seconde main, au lieu de finir dans les dépotoirs, ils seront réutilisés , dit-elle.

Des vêtements faits par des gens

L’idée derrière la slow fashion est de rappeler aux consommateurs que les vêtements sont faits par des travailleurs et non des robots.

Ashley McIntosh est propriétaire d’Azura Bay, une boutique en ligne basée à Winnipeg qui produit notamment de la lingerie et des pyjamas de manière éthique et écoresponsable. Le consommateur doit se rappeler que la production d’un morceau prend du temps, dit-elle.

Avec sa boutique en ligne Azura Bay, Ashley McIntosh produit de la lingerie et des pyjamas de manière éthique et écoresponsable. Photo : photo Camryn Elizabeth fournie par Ashley McIntosh

Les vêtements doivent être cousus proprement par quelqu’un qui ne doit pas être pressé, dans un environnement de travail sécuritaire. Ashley McIntosh, propriétaire d’Azura Bay

Cette notion de slow fashion prend le dessus sur la fast fashion. La plus récente victime, Forever 21, est un exemple de ces grandes chaînes délaissées par les consommateurs.

Une industrie à réformer

Designer basée à Winnipeg, Sarah Sue Maclachlan est membre de la branche canadienne du mouvement mondial Fashion Revolution. Ce regroupement qui réunit divers joueurs de l’industrie de la mode milite pour une réforme de l’industrie.

Sarah Sue Maclachlan avance que les mentalités ont commencé à changer après l’effondrement, en 2013, du Rana Plaza au Bangladesh qui abritait une usine de vêtement.

La designer Sarah Sue Maclachlan. Photo : Radio-Canada

Je me désole que des gens aient perdu leurs emplois, mais je pense qu’il y a une nouvelle croissance. Je crois que la slow fashion est là pour rester , souligne la designer.

Consommer moins, utiliser longtemps

Pour Sarah Sue Maclachlan, la différence entre la fast et la slow fashion est une question de mentalité.

Nous n’avons pas réellement besoin de dix chemises à cent dollars. Nous pouvons avoir une seule chemise conçue à partir d’un tissu durable, fait localement et qu’on va garder pour toujours , lance-t-elle.

La créatrice d’Azura Bay, Ashley McIntosh, fait aussi partie du mouvement Fashion Revolution. Elle croit que les consommateurs se préoccupent déjà beaucoup de la provenance de leur nourriture. Elle estime que la prochaine étape est de se demander davantage d’où viennent leurs vêtements.

L’industrie de la mode est l’une des cinq plus polluantes au monde en ce moment, parce que nous produisons tellement et rapidement et qu’on utilise souvent des matériaux synthétiques dérivés du pétrole. Ashley McInthosh, créatrice d’Azura Bay

La créatrice écoresponsable indique voir de plus en plus de compagnies délaisser ce modèle pour miser sur la slow fashion.

Des sacs vegan faits de matières recyclés

Le designer Sol Desharnais a récemment délaissé le cuir pour une production vegan qui s'agence davantage avec ses valeurs. Avec sa dernière création de sacs à main, il substitue au cuir un matériau recyclé inusité : le pneu.

C’est un caoutchouc qui est recyclé, explique Sol Desharnais. C’est une compagnie au Canada qui recycle les pneus en broyant et créant du nouveau caoutchouc. Ça permet de remplacer le cuir et de proposer un modèle qui est élégant et durable et d’être plus conscient de l’environnement.

Le propriétaire de Sol Design ajoute que sa clientèle est composée de gens qui se posent des questions, qui se demandent d’où viennent leurs produits.

Mes clients sont des gens qui vont apprécier le fait que ces pièces sont intemporelles et vont durer dans le temps. Qu’on peut même éventuellement passer à ses enfants parce que ça reste des pièces qui peuvent être toujours contemporaines. Sol Desharnais, propriétaire de Sol Design

Sol Desharnais est confiant de voir la slow fashion prendre de plus en plus de place à long terme. Il y a un changement d’attitude et de comportement. C’est lent, mais on le sent venir, affirme le créateur. Les gens apprécient de plus en plus l’idée d’acheter une pièce où il y a une histoire, où c’est local.