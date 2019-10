Les Ténois retourneront aux urnes dans trois semaines

Mardi, les T.N.-O. ont vécu des élections historiques avec une Assemblée législative, majoritairement plus jeune, qui sera composée de 9 femmes sur 19 députés, dont une douzaine de nouveaux visages.

Maintenant que la poussière est retombée, les prétendants pour Ottawa peuvent prendre le devant de la scène. Les cinq partis nationaux comptent chacun un candidat qui espère siéger à la Chambre des communes.

Constituant une seule circonscription, les T.N.-O. éliront un seul député le 21 octobre. L'heureux élu jouera un rôle central étant donné que le gouvernement fédéral possède une influence non négligeable sur l’orientation future du territoire.

Dernière candidate annoncée, Mary Beckett représente le Nouveau Parti démocratique du Canada. Elle a passé une partie de sa campagne à rattraper son retard en survolant les communautés très dispersées à travers le territoire.

C'étaient juste des visites en avion dans chaque communauté, quelques heures ici, quelques heures là , explique-t-elle, en espérant avoir rencontré suffisamment de gens pour qu’ils se rendent compte qu’elle était présente.

La résidente d'Inuvik affirme que les électeurs ne s'intéressaient pas trop à la campagne fédérale, en partie à cause du grand nombre de candidats territoriaux dans certaines circonscriptions électorales.

J'ai dû passer du temps à expliquer aux gens que je ne me présentais pas comme députée à l’Assemblée.

À cet égard, le candidat libéral, Michael McLeod, dispose d'un avantage majeur en étant député du territoire depuis 2015. Il a d’ailleurs entamé sa campagne de réélection peu de temps après que son frère, le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, Bob McLeod, se fut complètement retiré de la politique.

C'était un peu triste de voir qu'il ne faisait pas partie des élections , confie Michael McLeod. Il estime également que les élections territoriales n’ont pas eu d’impact sur sa campagne, durant laquelle il a fait 17 voyages dans les différentes communautés.

Nous sommes tombés sur beaucoup de députés dans les aéroports et ailleurs , raconte-t-il. La plupart des gens sont en mesure de faire la différence entre un politicien territorial et un fédéral .

Toutefois, la fin des élections territoriales signifie davantage de ressources pour les partis fédéraux.

Nous allons accélérer un peu maintenant. [...] Nous aurons probablement plus de bénévoles, plus de personnes sur le terrain, plus d'espace pour la publicité.

Michael McLeod, candidat du Parti libéral