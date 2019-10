Les Fermes Boréales recrutent dans les communautés autochtones du Témiscamingue

Olymel courtise les communautés autochtones de la région pour tenter de combler son besoin de main-d’œuvre. Les Fermes Boréales du Témiscamingue ont tenu cette semaine des séances d’information et de recrutement à cet égard.

Dans la communauté de Kebaowek au sud du Témiscamingue, une demi-douzaine de candidats ont été rencontrés mercredi.

On a été approché il y a pratiquement deux ans par les communautés autochtones pour un partenariat pour l’embauche autochtone , explique la responsable des ressources humaines pour les Fermes Boréales, Marie-Claude Cloutier.

Un salaire de base de 15 $ l’heure revu aux six mois et des possibilités d’avancement, voilà sur quoi l’entreprise mise pour attirer les travailleurs.

Même si la plupart des candidats sont anglophones, ils n’auraient pas à apprendre le français. Ce n’est pas une barrière. On a pratiquement deux fermes anglophones présentement chez Boréales , ajoute Marie-Claude Cloutier.

Être loin de son lieu de travail

La communauté de Winneway a aussi reçu la visite d’Olymel. Le chef, Steeve Mathias, croit que ces emplois pourraient intéresser des membres de sa communauté, sauf qu’il y a un enjeu majeur quant au transport.

Ça va être une question de transport pour nous autres parce que les gens doivent se déplacer à l’usine ou à la porcherie , dit-il.

Steve Mathias, chef de Winneway Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

À ce sujet, les Fermes Boréales affirment que des discussions sont en cours pour faciliter le transport des travailleurs.

On est en structuration pour voir s’il y a possibilité de transport, puisqu’on a déjà l’opportunité de les loger et de les accueillir ici. On peut aussi modifier leurs horaires pour du 10-4 , indique Mme Cloutier.

Les Fermes Boréales ont présentement quelques postes à combler.

Une nouvelle maternité devrait toutefois être construite dans un avenir rapproché, ce qui va créer de nouvelles opportunités d’emploi au sein de l’entreprise qui compte déjà quatre maternités porcines au Témiscamingue.