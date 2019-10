Fissures sur des Boeing 737 NG : les transporteurs aériens aux aguets

En raison de la découverte de fissures sur un avion en Chine, l'Agence américaine de l'aviation civile ( FAAAgence américaine de l'aviation civile ) a ordonné des inspections pour des appareils ayant effectué 30 000 décollages et atterrissages sans incident.

Transat A.T. a indiqué jeudi que sa filiale Air Transat comptait cinq Boeing 737 NG (l'appellation des versions 600, 700, 800 et 900 du Boeing 737) dans sa flotte, en plus de louer un autre appareil pendant la saison estivale.

A priori, on pourrait avoir l'un de nos appareils qui serait concerné, peut-être deux, ce qui demanderait une inspection visuelle , a expliqué le porte-parole du voyagiste, Christophe Hennebelle, au cours d'un entretien téléphonique. Il a toutefois assuré que cela n'était pas « majeur ».

Le porte-parole a ajouté que Transat A.T. attendait les directives de navigabilité de la part de l'avionneur américain.

WestJet aura un peu plus de pain sur la planche, puisque le transporteur aérien établi à Calgary devra inspecter 43 appareils. Toutefois, aucune fissure n'a été observée sur les 737 NG de l'entreprise selon sa porte-parole, Morgan Bell.

Nous nous attendons à un impact minimal lié à la directive de la FAA, a-t-elle indiqué, dans un courriel. Chaque jour, WestJet exploite, de façon sécuritaire, plus de 700 vols, dont 400 avec des 737 NG.

Chez Sunwing, la flotte aérienne compte plus de 40 appareils 737 NG, selon le site web de l'entreprise. Jeudi après-midi, l'entreprise n'avait pas répondu aux questions de La Presse canadienne envoyées par courriel.

Pour sa part, Air Canada n'exploite pas ce modèle construit par le géant américain. À la fin juillet, les compagnies aériennes exploitaient quelque 6345 Boeing 737 NG à travers le monde.

L'ordonnance de la FAAAgence américaine de l'aviation civile survient alors que Boeing est sous la loupe dans la foulée d'écrasements survenus en Indonésie en octobre 2018 ainsi qu'en Éthiopie en mars dernier. En tout, 346 personnes, dont 18 Canadiens, ont perdu la vie. Ces tragédies ont incité les autorités réglementaires du monde entier à clouer au sol les Boeing 737 Max 8 et Max 9 pour des raisons de sécurité.

L'interdiction de vol donne toujours du fil à retordre à plusieurs compagnies aériennes. Air Canada devra patienter au moins jusqu'au 8 janvier, soit quatre mois de plus que l'échéancier précédent, avant de pouvoir espérer voir ces appareils réintégrer progressivement son parc aérien.

WestJet a également retiré 13 Boeing 737 Max 8 de sa flotte.