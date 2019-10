Prolonger la route 138 ferait partie des discussions, promettent les conservateurs

L’agenda, pendant des rencontres entre premiers ministres, est assez court d’habitude, indique Alain Rayes. Aujourd’hui, ce que l’on vient dire aux gens de la Côte-Nord, c’est que le prolongement de la [route] 138 va faire partie des enjeux qui vont être discutés lors de la première rencontre. On sait que c’est une priorité pour le Québec. Ce sera une priorité pour nous par la suite. Notre chef s'est engagé, alors je viens porter son message aujourd'hui.

Le Parti conservateur a rappelé que le troisième lien à Québec fait également partie de ses priorités. Alain Rayes assure toutefois que la construction d’un troisième lien routier entre Lévis et Québec ne serait pas une menace au prolongement de la route 138.

Je vous dirais que c’est deux priorités, explique Alain Rayes. On veut aussi prioriser le prolongement de l’autoroute 20 jusqu’à Rimouski. Il n’y a aucune raison de [les] mettre en opposition.

Le candidat local du Parti conservateur, François Corriveau, mise beaucoup sur son amitié avec Alain Rayes pour attirer l'attention du chef sur les dossiers de sa circonscription.

C’est la démonstration que l'on est capables d’avoir une influence réelle lorsqu'on a les relations qu’il faut à l’intérieur, des gens qui prennent des décisions qui nous concernent, a fait valoir François Corriveau. Si on laisse le soin à d’autres personnes de toujours décider pour nous autres, ça n’arrivera pas. Monsieur Legault est en poste depuis une année. Jamais [Justin] Trudeau n’a mis ce projet-là à l’agenda pour rencontrer Monsieur Legault.

François Corriveau n'est pas revenu sur les montants qu'il comptait demander à son chef pour le prolongement de la route 138. Le candidat conservateur avait précisé sa pensée à ce sujet lors de son annonce sur la couverture du réseau cellulaire.

Le prolongement de la route 138 rendrait encore plus nécessaire la construction d'un pont à l'embouchure du Saguenay, croit François Corriveau.

Quand la route va être complétée, le pont, on aura même plus le choix. La STQ ne sera même plus capable de fournir avec les bateaux qu’elle a en ce moment. Il va falloir qu’on le construise ce pont-là et ça sera la deuxième étape.

François Corriveau, candidat du Parti conservateur dans Manicouagan