Hugo Latulippe dévoile les propositions du NPD en matière de culture

Selon l’auteur, cinéaste et producteur, le financement de l’industrie culturelle est un combat oublié par les autres grands partis.

Le NPD adopterait des mesures plus musclées pour aller chercher du financement, notamment pour les médias régionaux, auprès des géants du web. On veut aller chercher l’argent là où il est, parce que de l’argent, il y en a , a-t-il déclaré.

Il y a de grandes compagnies multimilliardaires dont le siège social est à l’extérieur du Canada qui viennent chercher des centaines de millions chez nous et qui ne redistribuent absolument rien. Hugo Latulippe, candidat du NPD dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Le candidat du NPD dans Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Hugo Latulippe Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Hugo Latulippe estime que la défense de l’industrie culturelle est un combat oublié.

Il faut mener la bataille , presse le candidat. Il faut qu’un parti défende le secteur de la culture et des médias au Québec. L’industrie culturelle québécoise est aussi vigoureuse, sinon plus, que bien d’autres secteurs plus favorisés. Elle emploie 180 000 personnes et contribue à hauteur de 4,4 % du PIB québécois.

Si le Québec n’a pas un allié fort à Ottawa pour défendre la production en français, on va arrêter la production. On ne sera pas capables. Hugo Latulippe, candidat du NPD dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Depuis les cinq dernières années, Hugo Latulippe préside l’Observatoire du documentaire. Je connais tous les rouages et les acteurs de l’industrie dans le privé et le public. Ça m’a permis de constater que les libéraux ne comprennent pas la réalité de la production culturelle au Québec et qu’ils sont insensibles à la production en français , déplore-t-il.

Le NPD propose par ailleurs de rapatrier les pouvoirs du Québec en matière de culture. Qualifiant cette mesure de visionnaire, Hugo Latulippe entend la défendre à Ottawa. Il se fait critique à l’égard du Bloc québécois qui, selon lui, ne défend plus ces intérêts depuis une douzaine d’années.