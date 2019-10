Importante saisie de drogues sur la 8e rue à Rouyn-Noranda

Le 1er octobre, les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux et y ont saisi des quantités importantes de stupéfiants.

Ils ont mis la main sur plus de 240 grammes de méthamphétamine, plus de 2000 comprimés de médicaments sur ordonnance, environ 1 kilogramme de marijuana, environ 1 litre de GHB et environ 100 grammes de haschich.

Les policiers ont également saisi du matériel servant à la production de stupéfiants, plus de 28 000 $ en argent canadien et plus de 750 $ en argent américain.

Une arbalète et des armes prohibées, soit un pistolet à impulsion électrique et un bâton télescopique en plus d'un camion de marque Dodge et d'une roulotte à sellette, communément appelée fifth wheel, ont également été saisis.

Un homme de 34 ans de Rouyn-Noranda a été arrêté et demeure détenu en attendant la suite des procédures.

Des accusations en lien avec les stupéfiants pourraient être déposées contre lui.