Rêvons nos rivières : la Ville de Québec reporte ses investissements

Les objectifs de l’administration Labeaume étaient pourtant très élevés. Il y a trois ans, la conseillère responsable du patrimoine et de l’aménagement du territoire, Julie Lemieux, affirmait vouloir donner une personnalité et une signature propres aux rivières Saint-Charles, Beauport, Cap-Rouge, Montmorency et du Berger.

La maire Régis Labeaume souhaitait s’inspirer des plus beaux aménagements réalisés dans le monde et se disait à la recherche du meilleur spécialiste sur la scène internationale.

En 2017, un concours international a été lancé et une équipe de Brooklyn, aux États-Unis, a remporté une bourse de 100 000 $.

Son projet Îlot-à-la-Source proposait alors de relier les quartiers et les parcs et devait alimenter la création d’un plan directeur qui n’a pas encore été dévoilé.

Peu d’argent investi

Selon une compilation obtenue par Radio-Canada, la Ville a investi la somme de 1 020 000 $ dans l’initiative Rêvons nos rivières depuis 2016.

Il a fallu attendre l’intervention du gouvernement provincial, en mars 2018, pour voir le dossier s’activer.

À ce moment, le ministre responsable de la Capitale-Nationale de l'époque, Sébastien Proulx, confirmait une enveloppe de 17 millions de dollars sur 5 ans afin d’appuyer l’initiative de la Ville de Québec.

En conférence de presse, le maire Labeaume était clair : l’argent du provincial ne devait pas remplacer les sommes budgétées par la Ville.

On a 11 millions dans le PTI sur trois ans, rappelait-il. On ajoute ces 17 millions-là.

Or, depuis ce temps, 7,6 millions de dollars du provincial ont été dépensés, en plus du million de dollars d'investissements municipaux.

La Ville de Québec cite en exemple l’aménagement d’un espace collectif à la Pointe-aux-Lièvres et au parc nautique de Cap-Rouge, tout comme le lancement d’un projet pilote de camping flottant au Centre de plein air de Beauport.

Un aménagement avec des fleurs et des plantes qui forment la phrase Rêvons nos rivières dans le parc de la Pointe-aux-lièvres, près de la rivière Saint-Charles. Photo : Radio-Canada

Une nouvelle place éphémère a aussi été créée sur le pont Dorchester, qui relie les quartiers Limoilou et Saint-Roch.

La construction d’un tout nouveau pavillon de services à la Pointe-aux-Lièvres, au coût de 4 millions de dollars, doit démarrer au printemps.

Des fonds toujours disponibles

La Ville de Québec assure que les sommes annoncées en 2016 demeurent disponibles , mais que les investissements municipaux ont été reportés en raison de l’appui du gouvernement provincial en 2018 qui n’était pas prévu initialement .

Par courriel, le porte-parole David O’Brien assure que des annonces sont toujours prévues dans le cadre du projet Rêvons nos rivières.

Une fois que la subvention gouvernementale aura été entièrement utilisée d’ici 2022, la Ville retournera dans l’enveloppe initiale provenant de ses propres fonds , explique-t-il.