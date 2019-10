Menace de grève du SCFP : quelles mesures prennent les conseils scolaires francophones?

Le conseil scolaire Viamonde a assuré jeudi que ses écoles demeureront ouvertes lundi, mais a recommandé aux parents de prévoir un service de garde si la situation changeait au cours de la semaine prochaine ou dans les semaines suivantes. Cette décision pourrait être prise et communiquer à brève échéance s’il y avait des enjeux de sécurité et de bien-être pour les élèves , ajoute le conseil dans un communiqué.

Viamonde travaille aussi sur des plans pour pallier l'absence possible de ses employés d'entretien et de conciergerie.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir a indiqué mercredi par voie de communiqué qu'il ne comptait fermer ni ses écoles ni ses programmes de garde avant et après l'école en cas de grève, mais recommandait aussi aux parents de prévoir un service de garde.

Il est trop tôt pour connaître les impacts d'une éventuelle grève générale et nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Aussi, nous vous encourageons fortement à prévoir un plan alternatif pour la garde de vos enfants avant et après école au cas où le conseil scolaire MonAvenir se verrait dans l'obligation de fermer les écoles. Conseil scolaire catholique MonAvenir

Il suspend toutefois les permis d'utilisation des installations scolaires jusqu'à nouvel ordre afin de limiter la circulation dans les écoles pour des questions de sécurité et requiert la collaboration des parents pour garder les écoles propres en demandant à leurs enfants de rapporter leurs déchets à la maison et de nettoyer leur pupitre après le dîner.

Nous collaborons étroitement avec les bureaux de santé publique locaux et suivrons leurs directives afin de nous assurer que les installations scolaires respectent les normes de salubrité établies , ajoute le conseil.

Fermeture des écoles dans le Sud-Ouest

De son côté, le Conseil scolaire catholique Providence a indiqué que le SCFP représente quelque 700 membres de son personnel permanents et occasionnels, si bien que si la grève est déclenchée lundi, le conseil scolaire se verra malheureusement dans l’obligation de suspendre l’ensemble de ses services d’enseignement à l’élémentaire, au secondaire et aux adultes et de procéder à la fermeture de ses écoles élémentaires et secondaires, ainsi que du Centre de formation aux adultes, dès le début de l’arrêt de travail des membres du SCFP.

Le Conseil scolaire catholique Providence affirme explorer les différentes alternatives de garde d’enfants avec des centres communautaires locaux, mais encourage fortement les familles à prendre d’autres dispositions en matière de garde d'enfants.

Les parents dont les enfants sont inscrits aux services de garde scolaires ou aux programmes avant et après l’école doivent communiquer avec les fournisseurs de services afin de connaître si ces services seront offerts durant la grève , communique-t-il.

Écoles francophones ouvertes dans le Nord

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario qui compte 64 employés membres du SCFP indique que ses écoles resteront ouvertes et que les services continueront. Les parents ont été avisés de la grève potentielle et nous surveillons la situation de près , ajoute la porte-parole, Carole Dubé dans un courriel.

Le Conseil scolaire catholique Franco-Nord (CSCFN) ne prévoit pas non plus de fermetures d'écoles et les services de garde demeureront ouverts malgré une grève générale , dit-il dans une lettre aux parents d'élèves. Les services de transport continueront, et les horaires ne devraient pas changer. Le CSCFN évaluera au quotidien l’impact de la grève sur la santé et la sécurité des élèves et le personnel ainsi que le fonctionnement des écoles , ajoute-t-il.

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon compte également accueillir les élèves. Dans le cas où aucune entente ne serait signée, veuillez noter que les écoles, les garderies ainsi que les programmes de garde avant et après l'école [...] demeureront ouverts .

Dans le Nord-Ouest de l'Ontario, le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales affirme ne pas compter d'employés membres du SCFP et ne sera donc pas touché par une grève potentielle.