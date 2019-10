La police de Saskatoon opte pour des VUS

En 2014, la police avait présenté deux types de véhicules pour remplacer ses anciens Crown Victoria : la berline Ford Taurus et le VUS Ford Explorer.

Même si le VUS coûte environ 7000 $ de plus que la berline, il offre plus de confort aux policiers qui doivent réaliser des quarts de travail de 12 heures.

Nous avons des agents de toutes les morphologies et de toutes les tailles. Et, franchement, ceux qui sont plus grands n’arrivent pas à travailler dans des berlines , a expliqué le chef adjoint de la police de Saskatoon, Mitch Yuzdepski.

La transition est déjà bien avancée, avec près de 80 % du parc d’automobiles constituées actuellement de VUS. Sur les 40 voitures de service qui sillonnent les rues de Saskatoon, seulement 8 sont des berlines.

Le service de police de Saskatoon remplace progressivement ses berlines de la marque Taurus de Ford par des VUS. Photo : Radio-Canada

La police estime qu’il lui faudra trois ans pour avoir un parc d'automobiles constitué entièrement de VUS.

L’Association des policiers de Saskatoon, qui représente environ 500 agents, a salué ce choix. Nous sommes tout à fait favorables à l’option des VUS. C’est plus facile d’entrer ou de sortir de ces véhicules. Et il y a plus d’espace , a déclaré David Larocque, son porte-parole.

Selon lui, cette transition vers des véhicules plus grands permettra de prévenir des blessures chez les policiers.

Cela coûte très cher lorsqu'un agent de police ne peut pas travailler. David Larocque

En plus de la marque Explorer de Ford, le service de police de Saskatoon peut acquérir à l’avenir des VUS d’autres fabricants, comme ceux de General Motors. De plus, la police de Saskatoon pourrait se doter de camionnettes à l'avenir.

Avec les informations de Morgan Modjeski, CBC