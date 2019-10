M. Chiarelli aurait entre autres demandé à une de ses employées d'aller dans un bar de danseuses pour espionner un autre conseiller. Il aurait aussi posé des questions inappropriées de nature sexuelle lors d’une entrevue d’embauche à une candidate, notamment en lui demandant si elle accepterait de se rendre à certains événements liés au travail sans porter de soutien-gorge.

Je peux dire, sans réserve, que je n'ai jamais traité une employée (ni une candidate à un emploi) de manière sexuellement harcelante, discriminatoire ou inappropriée , a déclaré M. Chiarelli par voie de communiqué.

Il explique avoir retenu les services d'un avocat en juillet de cette année, après avoir appris qu'il était devenu une cible , ayant exigé cet été plus de transparence dans le dossier du train léger. Le conseiller ajoute qu'il avait été informé du fait qu' un de ses adversaires politiques tentait de persuader un certain nombre de femmes de former un groupe pour parler en mal de [lui].

Il dit parler publiquement aujourd'hui parce qu'il le doit à ses « loyaux électeurs », à sa « femme aimante » et à ses « trois filles géniales et accomplies ». Leur amour et leur soutien sont ce qui me permet d'avancer en cette période difficile , a ajouté M. Chiarelli.

Problèmes de santé

Le vétéran du conseil municipal d'Ottawa affirme qu'il n'a pas pu répondre plus tôt aux allégations en raison de « problèmes de santé sérieux et continus ». Il fait allusion à une insinuation troublante selon laquelle [sa] demande de congé médical autorisé était opportuniste, reliée à une réticence ou une incapacité de répondre à ces allégations . Il dit que cela est faux, puisqu'il a des problèmes de santé bien documentés et vérifiables depuis la mi-août .

Le conseiller estime par ailleurs que les allégations ne relèvent pas du commissaire à l'intégrité, qui, selon les informations de CBC/Radio-Canada, enquête sur au moins trois plaintes officielles liées à cette affaire. Son avocat lui aurait dit que la majorité des allégations qui pèsent contre lui seraient adéquatement et exhaustivement couvertes par les protections et les processus énoncés dans le Code des droits de la personne de l'Ontario . Ce processus permettrait au conseiller de connaître l'identité de la plaignante et à son avocat de tester la véracité des allégations lors d'un contre-interrogatoire, selon M. Chiarelli.

Le Code de conduite des conseillers d'Ottawa attribue à ces derniers un devoir de traiter tous les membres du public, les autres conseillers et les employés avec respect et sans abus ou intimidation, et de s'assurer que leur environnement de travail est exempt de discrimination ou de harcèlement. Le Code des droits de la personne de l'Ontario et la politique de la ville sur la violence et le harcèlement en milieu de travail peuvent aussi s'appliquer au comportement des conseillers.

De son côté, le commissaire à l'intégrité veille à ce que les noms des plaignants soient gardés confidentiels, bien qu'il puisse fournir des détails permettant à M. Chiarelli de déduire leur identité.

Avec les informations de Joanne Chianello, de CBC