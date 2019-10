Zachary Bolduc, nouvelle acquisition pour l'Océanic

Bien que ce dernier ait déjà annoncé son intention d'aller jouer au sud de la frontière, la direction de l'Océanic avait tout de même jeté son dévolu sur lui, étant donné ses habiletés et son potentiel extraordinaire , indique Nicolas Thibeault-Dallaire, directeur, communications & marketing de l’Océanic.

M. Thibeault-Dallaire rappelle que Zachary Bolduc est considéré comme un espoir très estimé en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey, en 2021.

Zachary est un joueur offensif qui adore avoir la rondelle et qui sait très bien la distribuer. Les partisans de votre équipe l'adoreront , a commenté l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, Frédéric Lavoie, qui a également été l'entraîneur de l'équipe Québec, championne des Jeux du Canada, dont faisait partie le jeune hockeyeur.

Le jeune Zachary Bolduc, encadré de ses parents Photo : Radio-Canada

L'an dernier, avec les Estacades de Trois-Rivières, dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec, Zachary Bolduc a terminé sa saison avec 17 buts et 37 passes, soit 54 points en 42 matchs.

Cette récolte lui a valu le deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les joueurs de 15 ans du circuit, tout juste derrière l'attaquant Joshua Roy.