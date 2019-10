Québec accorde 3,6 M$ à 16 musées scientifiques

Au total, 16 musées à vocation scientifique et technologique se partageront une aide de 3 670 810 $ accordée au Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) pour l'année 2019-2020.

En Gaspésie, le Bioparc de la Gaspésie recevra 250 000 $ tandis qu'Exploramer obtiendra 200 000 $.

Sur la Côte-Nord, le Centre d'interprétation des mammifères marins profitera d'une aide de 143 000 $.

Ces 16 musées, sans financement stable depuis 2016, relèveront désormais du ministère de l'Économie et de l'Innovation, plus précisément du scientifique en chef du Québec et du FRQSCFonds de recherche du Québec - Société et culture .

Pour les musées de science, ça nous permet d'avoir accès aux chercheurs et producteurs de savoir, et pour ces gens-là, nos musées deviennent une vitrine pour leur contenu , souligne la directrice générale d'Exploramer, Sandra Gauthier.

On est extrêmement contents. Dans la course qu'on mène, on vient de commencer le sprint final. Sandra Gauthier, directrice générale d'Exploramer

Depuis 2016, les musées de science, on sait qu'on ne fait plus partie du champ de compétence du ministère de la Culture. Donc, pendant un certain temps, on était orphelins de ministère , rappelle Mme Gauthier.

Ce sont d'ailleurs les musées scientifiques qui se sont regroupés, en 2017, et qui ont demandé au scientifique en chef de les adopter, ajoute-t-elle.

La directrice générale d’Exploramer, Sandra Gauthier Photo : Radio-Canada / Cécile Gladel

La situation du Bioparc de la Gaspésie est différente. L'organisme n'a amorcé le processus d'agrément des institutions muséales qu'en 2018.

On espérait qu'éventuellement ça nous conduise à une aide financière au fonctionnement, mais j'avoue que je ne croyais pas que ça irait aussi vite, en dedans d'à peu près 12 mois à peine , constate la directrice générale du Bioparc de la Gaspésie, Marie-Josée Bernard.

Si elle se réjouit de cette annonce, la directrice générale d'Exploramer souligne que le travail n'est pas terminé.

À l'heure actuelle, on n'a pas les sommes que l'on souhaite obtenir ultimement, mais on sent une grande ouverture de la part du Ministère de revoir le tout avec nous , précise Mme Gauthier. Elle estime les besoins annuels d'Exploramer à 450 000 $.

Nous ne tarderons pas à mettre en place une solution de financement pérenne qui intégrera tous les créneaux des institutions muséales et qui sera établie selon des critères équitables pour l'ensemble de l'industrie , affirme le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Cette solution pérenne, c'est le projet de musée national des sciences et de l’innovation qu'avaient proposé les musées scientifiques québécois. Selon Mme Gauthier, un comité de travail sera chargé de mettre en place ce musée national dans les prochaines semaines.

3 M$ de plus pour le fonctionnement des musées

Par ailleurs, pour les musées qui relèvent toujours du ministère de la Culture et des Communications, la ministre Nathalie Roy a annoncé mercredi une bonification de 3 millions de dollars par an des subventions octroyées au programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

C'est une bonification de 3 millions de dollars par année pour 3 ans, donc c'est 9 millions supplémentaires pour le fonctionnement de nos musées , a déclaré Mme Roy.

Elle précise que 16 musées qui n'étaient pas soutenus financièrement le seront désormais, ce qui porte à 96 le nombre d'institutions muséales qui pourront profiter de cette aide.