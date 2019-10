L’Alberta durcit ses sanctions en cas d’intrusion dans une ferme

Dès cet automne, le gouvernement de Jason Kenney modifiera ses lois pour qu’elles punissent plus sévèrement le délit d’intrusion sur une propriété agricole ou une ferme.

Le gouvernement de l’Alberta ne tolérera ni la violation de propriété ni l’intimidation dont sont victimes nos fermiers , a prévenu le premier ministre albertain devant les éleveurs de dindes de la ferme huttérite de Jumbo Valley, dans le sud de l’Alberta.

Accompagné de son ministre de la Justice et du ministre de l’Agriculture et des forêts, Jason Kenney a annoncé que les personnes qui s’introduisent illégalement dans une exploitation seraient bientôt passibles d’une sanction allant d’une amende de 10 000 $ à une peine d’emprisonnement de six mois.

Si les productions se retrouvent exposées à des risques biologiques causés par les intrus, les amendes pourraient grimper jusqu’à 30 000 $ et un an de prison pour les récidivistes.

Les fermiers victimes d’intrusion verront leurs indemnisations multipliées par 4, puisque le gouvernement envisage de les faire passer de 25 000 $ à 100 000 $.

Un nouveau procureur se consacrera spécifiquement à ce type d'infractions.

L’annonce du gouvernement survient un mois après que la ferme de Jumbo Valley eut été envahie par des défenseurs de la cause animale qui présumaient que les méthodes d’élevage y étaient cruelles.

Certaines personnes appellent ça de l’activisme. J’appelle ça des militants anti-élevage , a déclaré Jason Kenney. S’il dit respecter leur droit à la liberté d’expression, il a surtout rappelé le caractère illégal de tels actes.

Personne n’a été interpellé dans le cadre de cette affaire.