De nombreuses fermetures d'écoles en cas de grève des employés de soutien lundi en Ontario

Le Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) a annoncé jeudi que ses écoles resteront fermées en cas de débrayage. Le conseil compte plus de 18 000 employés membres du SCFP.

La supervision et la sécurité des élèves sont notre priorité et sans les services de ces employés des écoles, nous ne pouvons pas garantir que nos environnements d'apprentissages demeureront sécuritaires et propres pour tous les élèves.

TDSB (communiqué)