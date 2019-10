Un gouvernement conservateur soutiendrait financièrement la réfection de la 117

Le candidat pour la circonscription Baie-Jame-Nunavik-Eeyou, Martin Ferron, affirme qu’il s’agit d’un engagement formel de la haute direction du parti.

Cet été, on a eu la confirmation que ça ferait partie d’un projet d’infrastructure d’un gouvernement conservateur à Ottawa au cours des prochaines années, si Québec souhaite aller de l’avant dans la réfection dans la 117 , a-t-il déclaré en point de presse jeudi matin.

Affiche de la route 117, située dans le secteur de la réserve La Vérendrye. Photo : Radio-Canada / Angie Landry

Il estime que de nombreux accidents surviennent sur la 117 et que les travaux pourraient contribuer à améliorer le bilan. On se doit d’améliorer ce tronçon qui est une portion importante de la Transcanadienne , a-t-il souligné.

Toujours selon M. Ferron, cette route est la route la plus courte pour acheminer des matériaux d’est en ouest. Or, l’état de la chaussée inciterait certains transporteurs à passer par d’autres tronçons, contribuant à augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Une demande du ministre régional

Le ministre québécois responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, a récemment réclamé une aide financière du fédéral pour la 117.

Les candidats conservateurs promettent qu’ils répondront favorablement à la demande, s’ils sont élus.

Les conservateurs, on lève la main, puis on dit oui, on va être là, a souligné le candidat conservateur pour la circonscription d’Abitibi-Témiscamingue, Mario Provencher. Les travaux sont déjà planifiés, mais au lieu de faire 20 kilomètres, on peut en faire 50 dans la première année. Ça serait déjà très bien.

Martin Ferron et Mario Provencher ont précisé en point de presse que bien que cette route soit sous la responsabilité du provincial, un gouvernement conservateur agirait à titre de partenaire.