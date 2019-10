Espace Emploi du CDEM : une source d'espoir pour de nouveaux arrivants

Plus d'une centaine de candidates et candidats sont attendus au deuxième salon Espace Emploi du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM). Des chercheurs d'emplois expliquent comment ils se préparent pour ce rendez-vous.

Amina Seba est ordinaire d'Algérie. Avant d'arriver au Manitoba il y a quatre mois, elle a travaillé pendant dix ans dans la logistique.

Présentement, elle occupe un emploi dans un centre d'appels. Le salon du CDEM est pour elle l'occasion de trouver un emploi dans son domaine.

Amin Seba est arrivée au Manitoba, il y a quatre mois. Photo : Amina Seba

Parce que c'est là où je voudrais m'épanouir et évoluer. Mais je reste ouverte à d’autres propositions. Si je trouve, par exemple, un poste intéressant ou une entreprise dans laquelle je vais m'épanouir, je vais aussi tenter ma chance , confie-t-elle.

Pour mettre toutes les chances de son côté, elle dit avoir suivi de nombreuses sessions préparatoires aux entretiens d'embauche avec le CDEM. Je me suis préparée aussi moi-même afin de pouvoir répondre adéquatement aux questions d’employeurs , affirme-t-elle.

Le principe du salon est d'offrir une série de rendez-vous de courte durée avec des employeurs. Les candidats disposent de dix minutes pour faire valoir leurs atouts.

Pour Amina Seba, il est donc important d'être bien préparée pour éviter de s'étaler pendant l'entrevue avec l'employeur et tenter de répondre à toutes les attentes. Un exercice qui, dit-elle, n'est pas sans stress, d'autant plus qu'elle a eu peu d'entretiens d'embauche au cours de sa carrière.

Je travaillais dans une entreprise où j'ai eu vraiment à gravir les échelons. Là, c'est comme si je recommençais à zéro. Il faut se préparer pour pouvoir décrocher le poste qu'on souhaite avoir. Il y a aussi plusieurs entreprises, donc il faut adapter ses réponses à chaque employeur , souligne-t-elle.

Salimata Soro, responsable du service d'employabilité au CDEM Photo : Radio-Canada

Selon la responsable du service d'employabilité au CDEM, Salimata Soro, de nombreuses entreprises prennent part à l'événement cette année.

En plus du secteur privé, la fonction publique est aussi présente. Nous avons plus de ministères. On a aussi la Gendarmerie Royale du Canada, les Services correctionnels du Canada , note-t-elle.

Elle dit par exemple que le fabricant de parkas de luxe Canada Goose cherche à lui seul pas moins de 500 employés. Évidemment on ne pourra pas pourvoir tous ces postes , reconnaît-elle.

Ibrahima Diallo est arrivé au Manitoba il y a trois mois. Ce Guinéen, économiste de formation, a travaillé dans la fonction publique et comme consultant auprès du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de la Banque africaine de développement (BAD).

Ibrahima Diallo est économiste de formation. Il espère que le salon lui permettra de décrocher un emploi dans son domaine de compétences. Photo : Ibrahima Diallo

Pour lui, Espace Emploi est l'occasion de décrocher un emploi correspondant à son profil, même s'il dit être conscient des défis.

Je comprends qu' il y a des contraintes du marché de l'emploi local liées à la langue. Mon anglais n'est pas encore très performant, mais je suis en train de travailler pour l'améliorer , indique-t-il.

Il espère néanmoins que le salon sera fructueux. Il s'y est préparé en conséquence.

J'ai mis à jour mon CV en français et en anglais grâce à l'aide du CDEM. J'ai fait des simulations d'entretiens d'embauche. Je me suis aussi efforcé de connaître l'environnement de travail au Canada , explique-t-il.

Il dit que pour lui, la priorité c'est donc de présenter sa candidature pour obtenir un poste qui relève de son domaine de compétences.

D'après Salimato Soro, 107 candidats sont attendus à l'événement cette année, comparativement à 75 lors du précédent salon.

Espace emploi se déroule jusqu'à 16 h au sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface à Winnipeg.