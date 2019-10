Scott Moe partira en Asie pour une mission commerciale

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, se rendra en Asie la semaine prochaine pour une mission commerciale. Il y restera 11 jours dans le but d’attirer des investisseurs et de promouvoir les intérêts commerciaux de la province.

Dès le 7 octobre, Scott Moe visitera le Japon et la Corée du Sud. Il s’agira de la première visite du premier ministre dans ces pays que la province considère comme étant « significatifs dans les liens économiques » de la Saskatchewan avec l’Asie.

La Corée du Sud est la quatrième économie de l’Asie et la Saskatchewan voit en ce pays un potentiel de croissance important pour les exportations saskatchewanaises.

Statistiques sur les exportations de la Saskatchewan vers l’Asie : Les exportations en Asie ont augmenté de 158 % depuis 2007 : la valeur, alors de 3,3 milliards de dollars, est maintenant de 8,5 milliards de dollars.

En 2018, les exportations au Japon s’élevaient à 1,13 milliard de dollars et plus de 99 % étaient des produits agroalimentaires.

Source : gouvernement de la Saskatchewan

Scott Moe mènera une délégation saskatchewanaise qui comprend notamment des entreprises et des intervenants de l’industrie dans la province. Du groupe, on compte entre autres le Partenariat du commerce et des exportations de la Saskatchewan et des représentants de Mosaic, Cameco et Canpotex.

Quelques établissements d'enseignement seront également représentés dans cette délégation, dont l’Université de Regina, l’Université de la Saskatchewan ainsi que la Polytechnique de la Saskatchewan.

La Saskatchewan a la nourriture, le carburant et les engrais dont le monde a besoin. Les connexions aux marchés mondiaux sont le moteur de notre économie , fait valoir Scott Moe, ajoutant du même souffle que les produits de la Saskatchewan sont expédiés dans plus de 150 pays chaque année.

Le premier ministre dit « attacher une grande importance à continuer de développer et de diversifier les liens existants en Asie avec les principaux secteurs économiques de la province, mais également à en développer de nouveaux ».

Au début de l’été, le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, avait participé à une mission commerciale d’une semaine au Japon et en Corée du Sud.

À son retour, il avait mentionné haut et fort que l’avenir des exportations de la province passait par le développement de nouveaux marchés en Asie.