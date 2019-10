Sony autorise enfin le jeu en ligne avec d’autres plateformes sur PS4

Le jeu en ligne multiplateforme a été testé sur PS4 à quelques reprises dans la dernière année, notamment dans Rocket League et la récente version bêta de Call of Duty: Modern Warfare, mais la fonctionnalité est loin d’être chose courante : ces cas sont des exceptions, et non la règle.

Le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a annoncé discrètement, lors d’une entrevue au magazine Wired axée sur les ambitions infonuagiques de l’entreprise, que les développeurs pourront désormais activer le jeu en ligne avec d’autres plateformes pour les versions PS4 de leurs produits.

La fonctionnalité avait déjà été ajoutée au jeu de type « battle royale » PlayerUnknown’s Battlegrounds, mercredi. Jim Ryan a confirmé que Call of Duty: Modern Warfare l’intégrera lui aussi dès sa sortie le 25 octobre.

Reste à voir si d’autres développeurs répondront à l’appel.