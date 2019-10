Glissières à câbles sur l'A-50 : échange houleux entre François Bonnardel, Gaétan Barrette et Mathieu Lacombe

Porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports, Gaétan Barrette a interpellé le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, appuyant son argumentation avec les informations obtenues par Radio-Canada.

Plus tôt cette semaine, le ministre Bonnardel, a déclaré que les glissières à câbles qui seront installées temporairement sur l’autoroute 50 demeurent « un bon choix », en citant l’exemple de l’État de l'Oregon aux États-Unis et de la Suède, où des barrières semblables sont installées. Or, selon les documents et les experts consultés par Radio-Canada, les spécificités propres à l'Oregon ne correspondent pas à celles que l'on retrouve sur l'A-50 et en Outaouais. Dans l'État américain par exemple, les glissières ont été installées sur une route rurale, à 4 voies, limitée à 88 km/h et la météo y est plus clémente.

Monsieur le président, est-ce que le ministre va cesser d'improviser aux dépens de la sécurité de la population de l'Outaouais , a demandé M. Barrette, debout dans le salon bleu.

Ce à quoi le ministre Bonnardel a répliqué : Est-ce que l'ancien ministre nous reproche de faire quelque chose pour sécuriser l'A-50? Vous avez été au pouvoir pendant presque 15 ans [...] et aujourd'hui vous nous dites : "Bah, finalement la clôture, c'est pas bon". C'est irresponsable de votre part de prétendre qu'on met la vie des gens en danger, Monsieur le député.

C'est un projet pilote qui va prendre place. Et début 2021, on va élargir cette portion de L'Ange-Gardien à Gatineau , a-t-il réitéré. C'est ça qu'on fait pour les gens de l'Outaouais. Vous devriez arrêter de faire peur aux automobilistes de l'Outaouais.

« La population de l'Outaouais ne veut pas être le cobaye du ministre »

Le ton est encore monté d'un cran lorsque M. Barrette a repris la parole. Il a insisté notamment sur le fait que cette portion de l'A-50 est à deux voies de circulation.

C'est quoi le bout que le ministre ne comprend pas là dedans? Gaétan Barrette, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports

Le bout, Monsieur le président, que le député ne comprend pas, c'est que les ingénieurs du ministère du Transport ont donné leur aval à cette installation , s'est défendu M. Bonnardel qui promet d'investir toutes les sommes pour sauver toutes les vies possibles.

Également député de La Pinière, Gaétan Barrette a ensuite interpellé le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

La population de l'Outaouais ne veut pas être le cobaye du ministre avec son projet pilote de clôtures de broche à foin, elle ne veut pas d'une patente qu'on va mettre aux poubelles dans deux ans , a-t-il lancé, demandant dans un même souffle à M. Lacombe de reculer et d'élargir l'A-50.

Dans sa réponse, M. Lacombe est revenu sur les accidents mortels qui ont eu lieu cet été sur le tronçon de l'A-50 entre L'Ange-Gardien et Gatineau.