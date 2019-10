Décès de l’architecte Roger Taillibert

Roger Taillibert a étudié l'art égyptien à l'École du Louvre et à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris avant de devenir un spécialiste de constructions destinées au sport.

Il disait avoir privilégié les courbes dans ses bâtiments afin de susciter des émotions.

Si le monument apporte de l'émotion, il y a immédiatement une présence permanente du monument parmi les hommes. Roger Taillibert, architecte, au sujet des qualités d'un bâtiment

Outre le stade conçu pour les Jeux olympiques de 1976 et devenu un édifice emblématique de Montréal, il a aussi réalisé le parc des Princes de Paris et la piscine de Deauville. Il a également signé un bâtiment pour un groupe pharmaceutique à Toulouse de même que des tours au Qatar.

Roger Taillibert a toujours défendu bec et ongles la conception du stade olympique, fortement critiquée au fil du temps.

C’est un stade exceptionnel au point de vue de la construction. C’est reconnu dans le monde entier , soulignait-il encore en février dernier.

Haut de 165 mètres et penché à 45 degrés, le mât du stade constitue la plus haute tour inclinée du monde. Photo : Getty Images / Adrian Wojcik

Le stade a été conçu par Roger Taillibert pour accueillir les Jeux olympiques, mais aussi les Expos de Montréal. Il avait imaginé un stade doté d'une immense tour de béton avec un toit rétractable. C'est aussi lui qui a conçu le vélodrome et la piscine olympique, qui y sont adjacents.

Il a été choisi par le maire Jean Drapeau, sans appel d'offres, pour concevoir les installations en vue des Jeux de 1976. C'était la première fois de l'histoire des Jeux modernes qu'un pays hôte avait recours aux services d'un architecte étranger.

« Nous avons été assez réalistes, au cours des 10 dernières années que nous avons été à l'administration municipale, pour ne pas lancer la Ville dans une aventure, avait expliqué M. Drapeau à l'époque. Et la construction du grand stade, ce ne sera pas non plus une aventure. Nous avons résolu pas mal de problèmes ensemble, bien celui-là va être résolu aussi d'une façon logique, économique et réaliste. »

Le bâtiment, de forme ellipsoïdale, est une grande masse de béton, avec un toit rétractable attaché par des câbles suspendus à une structure, qui, du haut de ses 165 mètres, est devenue la plus haute tour inclinée au monde.

M. Taillibert a toujours souligné qu'il ne modifierait pas beaucoup son projet s'il avait eu à le refaire.

Son contrat terminé, il a gardé un lien avec le Québec : une maison à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.