Aide médicale à mourir : Québec ne fera pas appel

La ministre de la Justice, Sonia LeBel et la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, donneront plus de détails cet après-midi sur la décision prise par le gouvernement de François Legault de ne pas interjeter appel.

Le 11 septembre dernier, la Cour supérieure du Québec a invalidé des pans des lois fédérale et provinciale et donné ainsi raison à deux Montréalais qui contestaient les critères d'admissibilité pour obtenir l'aide médicale à mourir.

Les défendeurs, Nicole Gladu et Jean Truchon, contestaient qu'on leur ait refusé l'aide médicale à mourir parce que leur mort n'était pas imminente.

Le tribunal a jugé que ces critères étaient trop restrictifs et qu'ils enfreignaient les droits fondamentaux, comme prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Ottawa ne s'est pas prononcé

Le gouvernement canadien n'a pas encore annoncé ce qu'il entend faire.

En impromptu de presse, jeudi matin, la ministre Le Bel a affirmé que le Québec pouvait, en la matière, faire sa propre réflexion. Cependant, a-t-elle ajouté, c'est sûr qu'il y a une certaine influence du critère fédéral du Code criminel sur les travaux qu'on devra faire au Québec .

On verra après le 21 octobre qui sera au pouvoir et quelle sera la décision qui sera prise à ce moment-là , a expliqué Sonia Le Bel, en faisant référence au scrutin fédéral.

Les promesses des chefs

Mercredi, lors du débat présenté par le réseau TVA, Justin Trudeau s'est engagé à réviser la loi sur l'aide médicale à mourir dans les six premiers mois d'un éventuel gouvernement libéral. Mais, oui, on va alléger les critères par rapport à l'aide médicale à mourir , a-t-il dit.

Nous reconnaissions que l'important, c’est toujours de trouver le bon équilibre entre la protection des plus vulnérables et la défense des droits , a déclaré M. Trudeau, qui soutient que son gouvernement a toujours reconnu que les cours, que les mœurs, que les statistiques, les données et la perception des Canadiens allaient évoluer au fil des années .

En impromptu de presse après le débat, Justin Trudeau s'est aussi engagé à investir dans les soins palliatifs.

Le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, promet également de changer la loi, affirmant que les critères d'admissibilité actuels sont trop limités .

Seul le chef conservateur Andrew Scheer penche pour l’appel. Je crois que c’est mieux d’avoir une décision finale , a-t-il justifié.

Avec les informations d'Alex Boissonneault