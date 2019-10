Des propriétaires dénoncent un locataire qui leur doit des milliers de dollars

Jason Selby, propriétaire d’une maison à Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, explique qu’il avait mis sa maison à louer parce qu’il avait besoin d’argent pour ouvrir un café et une boutique de cadeaux.

Lorsqu’il a rencontré la famille de Nadav Even-Har, il croyait avoir affaire à d’excellents locataires. Ces derniers sont arrivés au volant de voitures de marque BMW et Audi, dit-il. Ils lui ont présenté un excellent dossier de crédit et de bonnes références. Le couple a deux enfants. M. Selby était enchanté à l’idée de louer sa maison à une famille.

Nadav Even-Har a signé un bail de 12 mois pour la location de la maison à 2000 $ par mois à compter de mai dernier.

Mais M. Selby dit qu’il n’a reçu aucun paiement depuis le 1er juin. Les chèques que M. Even-Har lui avait remis étaient liés à des comptes bancaires fermés.

Jason Selby peine à croire qu’il paie une maison dont il est propriétaire depuis des années et à laquelle il n’a plus accès sans permission à cause de procédures légales. Il se sent comme un sans-abri, ajoute-t-il.

Jason Selby, âgé d’un peu plus de 30 ans, est propriétaire de la maison depuis presque 10 ans.

L’aménagement de son café nommé Selby's Bunker lui a coûté au moins 100 000 $ de plus que la somme qu’il avait prévue au départ. Il doit rembourser cette dette et son hypothèque, mais il ne peut plus louer sa maison. Il dit ressentir un stress indescriptible.

Jason Selby a obtenu un ordre d’expulsion de ces locataires le 3 septembre parce qu’ils lui devaient 8000 $ en loyer impayé et que leurs chèques étaient sans provision.

Nadav Even-Har a immédiatement fait appel à la régie des loyers de la Nouvelle-Écosse qui a suspendu l’expulsion en attendant que la cour se penche sur l’affaire, le 23 septembre.

M. Even-Har ne s’est pas présenté à cette audience de la cour et l’ordre d’expulsion a été maintenu, selon Jason Selby. Mais, ajoute-t-il, lorsqu’il a tenté de retirer de sa maison les effets personnels de la famille, le 29 septembre, M. Even-Har a appelé la police.

Les policiers sont venus, ils n’ont pas accepté l’ordre d’expulsion, ils ont permis à Nadav Even-Har d’entrer par une fenêtre et ils l’ont aidé à sortir ses biens, raconte M. Selby.

Nadav Even-Har a signé un bail de 12 mois pour louer la maison de Jason Selby à Cole Harbour. Photo : CBC

Nadav Even-Har est allé en cour avant que la décision de la régie des loyers ne soit inscrite dans le système informatique, explique un porte-parole du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse. L’ordonnance d’expulsion a donc été suspendue une deuxième fois par erreur, ajoute le porte-parole.

Lorsque la cour a reconnu l’erreur, M. Selby a agi rapidement. Des shérifs ont expulsé Nadav Even-Har et sa famille mardi matin, mais ces derniers étaient déjà de retour dans la maison le lendemain.

Nadav Even-Har a fait appel de son expulsion à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qui entendra la cause le 11 octobre. Sa famille ne peut être expulsée d’ici là.

Colère sur les médias sociaux

Jason Selby a publié plusieurs messages sur Facebook pour raconter sa mésaventure. Il a invité ses contacts à partager son histoire pour que d’autres propriétaires soient prévenus.

Une autre internaute résidente de Cole Harbour, Lori Sampson, l’a alors informé qu’elle avait également loué sa maison à Nadav Even-Har, en août 2018, et que ce dernier lui avait aussi donné des chèques sans provision.

Selon Mme Sampson, Nadav Even-Har lui racontait qu’il essayait d’obtenir un transfert de fonds de l’étranger. Elle affirme qu’il a été accusé de fraude après avoir utilisé une carte bancaire volée dans son courrier. Il s’en était servi pour payer environ 2000 $ en frais de téléphone cellulaire, selon elle.

Nadav Even-Har n’a jamais payé un sou pour louer la maison et c’était un véritable cauchemar de faire affaire avec lui , explique Lori Sampson dans une plainte rédigée à la demande de la Gendarmerie royale du Canada.

Nadav Joseph Even-Har a été condamné plusieurs fois pour des vols et de la fraude, selon des documents de la cour. Il est aussi accusé d’agression.

D’autres propriétaires dénoncent Nadav Even-Har

CBC a communiqué avec deux autres propriétaires qui disent avoir eu des difficultés similaires avec Nadav Even-Har.

L’un d’eux, Jaro Schubert, propriétaire d’un café et d’un logement loué par l’entremise de la plateforme Airbnb à Fall River, près de Halifax, en Nouvelle-Écosse, affirme que Nadav Even-Har lui doit près de 5000 $ en loyer et en repas impayés le printemps dernier.

Nadav Even-Har, selon Jaro Schubert, lui racontait qu’il y avait eu une inondation chez lui et qu’il avait des difficultés avec son assureur et des entrepreneurs.

Jason Selby a obtenu une ordonnance d'expulsion en présentant les chèques sans provision que lui avait donné Nadav Even-Har. Photo : CBC

Un autre propriétaire, qui ne veut pas être identifié, affirme que la famille Even-Har a loué sa maison pendant quelques mois cette année sans payer le loyer, qui était de 350 $ par mois.

CBC a aussi communiqué avec Nadav Even-Har par courriel. Il a refusé de répondre à toute question portant sur ses affaires menées avec Jason Selby, Lori Sampson et Jaro Schubert.

Nadav Even-Har a menacé d’intenter une poursuite contre le diffuseur public.

Jason Selby ajoute que sa mésaventure lui a appris que les propriétaires dans sa situation sont peu appuyés par la justice. Il dit qu’il est facile pour des criminels de profiter des lois pour se protéger.

