Andrew Scheer reconnaît qu'il est « personnellement pro-vie »

« J’ai toujours été clair sur cette question », s’est-il défendu jeudi matin, au lendemain d'un débat où il a constamment évité d'exprimer ses convictions personnelles. Interpellé à de maintes reprises par ses vis-à-vis, Andrew Scheer a répété qu’il voterait contre tout projet de loi déposé à la Chambre des communes afin de restreindre l’accès à l’avortement, refusant de dire clairement s'il était en faveur ou non de cette pratique.

Plus d’une fois, le chef libéral Justin Trudeau a essayé de l’acculer dans le coin du ring. « C’est important pour les gens de savoir, personnellement, toi, Andrew Scheer, est-ce que vous croyez qu’une femme devrait avoir le choix? », lui a-t-il lancé.

Se disant « catholique […] comme la grande majorité des Québécois », le chef conservateur s’est entêté à éviter la question en point de presse, à la fin du débat.

Mais jeudi, à l’occasion d’une annonce à Kingsclear, au Nouveau-Brunswick, M. Scheer a franchement répondu qu’il était « pro-vie », donc opposé aux interruptions volontaires de grossesse.

J’ai toujours été transparent et honnête sur cette question, qu’il s’agisse de 2004, lorsque je me suis fait élire pour la première fois, ou de 2016, lors de la course à la chefferie du Parti conservateur.

Andrew Scheer, chef du Parti conservateur