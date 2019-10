L'Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau reçoit une certification en développement durable

C'est le premier site d'Alcoa en Amérique du Nord à recevoir la certification, qui base ses critères sur le développement durable et l'approvisionnement et la gestion responsable.

Le processus de certification s'est étendu sur plusieurs mois et incluait le témoignage d'auditeurs indépendants. Les inspecteurs de l' ASIAluminium Stewardship Initiative ont entre autres rencontré le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

L'usine de Baie-Comeau n'aurait cependant rien eu de majeur à changer dans son fonctionnement pour atteindre les normes de l' ASIAluminium Stewardship Initiative , selon le directeur des ressources humaines et des communications, Luc Bourassa. Ils nous ont demandé de faire certains ajustements, notamment dans nos systèmes de suivis, mais ils ont reconnu que la façon dont on travaille, la façon dont on opère, la façon dont le métal est produit répondent déjà aux critères , raconte monsieur Bourassa, en expliquant que la compagnie a dû effectuer essentiellement un travail de documentation.

Alcoa a acquis l’aluminerie de Baie-Comeau en 2000. Avec Rio Tinto et Alouette, Alcoa fait partie des trois entreprises qui produisent de l'aluminium primaire au Québec.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil