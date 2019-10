Pêche illégale : trois arrestations à Pokemouche

Des agents de Pêches et Océans Canada ont arrêté trois personnes dans un établissement d'achat de homard à Pokemouche, au Nouveau-Brunswick, le soir du mardi 10 septembre.

Les trois personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans l'achat illégal de homard capturé en vertu d'un permis de pêche alimentaire, sociale et rituelle pour les Premières Nations.

Plus de 4500 livres de homard, des documents, une somme d'argent non précisée et une fourgonnette ont été saisis. Les trois personnes arrêtées ont été relâchées par la suite.

Des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont participé à l'arrestation. L'enquête se poursuit et des accusations peuvent être portées.