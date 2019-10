Le jeune Hongkongais atteint par balle passible de 10 ans de prison

Le militant prodémocratie de 18 ans blessé par balle plus tôt cette semaine, à Hong Kong, a été accusé jeudi d’avoir participé à une émeute et d’avoir attaqué des policiers. Au même moment, le gouvernement hongkongais songeait à interdire le port du masque lors des manifestations.

Tsang Chi-kin venait de frapper un agent avec un bâton et celui-ci craignait pour sa vie quand il a fait feu à bout portant sur lui, mardi, selon les autorités. Le jeune homme, atteint à la poitrine, a été hospitalisé et se trouvait jeudi dans un état stable, a indiqué le gouvernement.

Le drame a assombri les célébrations du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'intensité des affrontements, qui se poursuivent depuis juin, a dès lors connu une nouvelle escalade.

Tsang Chi-kin fait partie d’un groupe de sept personnes accusées d’avoir participé à une émeute, chef qui encourt une peine maximale de dix ans de détention. Il a aussi été accusé d’avoir attaqué deux agents de police, un crime passible de six mois de prison.

Deux des coaccusés de M. Tsang étaient, comme lui, absents du tribunal au moment de comparaître, parce qu’ils étaient hospitalisés eux aussi.

Des dizaines de militants venus leur apporter leur soutien se sont présentés devant le tribunal, plusieurs portant du noir.

Le jeune manifestant gît au sol après avoir été atteint par balle. Photo : hkpusu press committee / Social Media

Mesures d'urgence

La cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, doit rencontrer les membres de son conseil vendredi, d’après les médias locaux, afin de discuter de la possibilité d’interdire le port du masque, de l’imposition d’un couvre-feu de même que d’autres resserrements, comme le permet une loi des mesures d’urgence datant de l’époque coloniale.

Des associations de policiers réclament des pouvoirs plus musclés, avec l’appui de plusieurs groupes favorables à Pékin. L’un de ceux-ci a donné l’exemple d’une loi canadienne qui menace d’une peine d’incarcération maximale de dix ans quiconque porte un masque lors d’une émeute ou d’une manifestation jugée illégale.

Certains militants et législateurs ont averti que des mesures très dures représenteraient une arme à double tranchant et qu’elles risqueraient de susciter davantage de colère au sein de la population. Ce serait jeter de l’huile sur le feu , a estimé Ip Kin-yuen, un législateur du milieu de l’éducation, ajoutant que le gouvernement en verrait sa position affaiblie.

Mais, selon lui, l’interdiction du masque et un couvre-feu pourraient mieux passer si le gouvernement acceptait en échange d’ordonner la tenue d’une enquête indépendante sur les allégations de brutalité policière.

Par ailleurs, la police de Hong Kong avait assoupli ses directives sur le recours à la force la veille des manifestations du 1er octobre, a-t-on appris jeudi. C'est ce qu'indiquent des documents consultés par l’agence de presse Reuters et des médias locaux.

Les directives mises à jour ont vu disparaître un passage qui signalait que les agents sont responsables de leurs propres actions. Elles indiquent maintenant plutôt que les agents sur le terrain peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer quel niveau de force est justifié dans une situation donnée.

Ce passage soulignait aux policiers qu’ils étaient personnellement imputables, un enjeu majeur en ce moment. Le supprimer laisse croire que l’organisation policière va défendre ses agents quoi qu’ils fassent. Tanya Chan, législatrice, membre du Parti civique

Toujours selon les documents consultés par Reuters, les policiers sont invités à envisager de nouvelles méthodes, notamment des gaz lacrymogènes et du gaz poivré, pour faire face à la résistance défensive . Et ils devraient envisager l’emploi de balles en caoutchouc, de cartouches de sacs de soja et de canons à eau lançant du liquide lacrymogène pour lutter contre les cas d’ agression active .

Si la majorité des manifestants portent des masques grippaux ou chirurgicaux, certains ont opté pour celui de Guy Fawkes. Photo : Reuters / Athit Perawongmetha

Escalade de violence

La colère à l’égard des policiers et du gouvernement ne fait que grandir depuis que Tsang Chi-kin a été atteint d’un projectile en pleine poitrine, près du coeur. Nombreux sont ceux qui y ont vu une tentative de meurtre. Mais la police a estimé qu’il s’agissait d’une réaction raisonnable et légale parce que son agent avait peur pour sa vie et pour celle de ses collègues.

Des milliers de personnes s’étaient rassemblées dans un parc, mercredi, pour exiger des comptes aux policiers, qu’ils accusaient d’user d’une force excessive face aux manifestants. Certaines ont lancé des cocktails Molotov sur les quartiers de la police et d’autres ont vandalisé des stations de métro, les forces de l’ordre leur répondant avec des gaz lacrymogènes.

Quelques heures avant, plus d’un millier de Hongkongais s'étaient rassemblés devant l'école de M. Tsang, tenant des photos de l'épisode capté mardi par des caméras.

Des vidéos et photos partagées sur les médias sociaux montrent le policier, seul, tirer sur Tsang Chi-kin alors que ce dernier fonce sur lui armé d’un bâton. On y voit ensuite un autre manifestant tenter de venir en aide à M. Tsang, mais il est aussitôt plaqué par un deuxième agent. Puis un cocktail Molotov éclate dans une gerbe de flammes au milieu d’un groupe de policiers.

Les policiers s'étaient déployés en nombre record, mardi, à l'occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, pour faire face aux manifestants antigouvernementaux descendus dans les rues. Ils ont tiré 1400 bombes lacrymogènes, 900 balles de caoutchouc et six balles réelles. Plus de 100 personnes ont été blessées dans la tourmente.