Commission Viens : Mashteuiatsh veut du concret

Ce constat est considéré comme « accablant » par le conseil de bande, qui demande à ce que justice soit faite.

Le commissaire de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec (CERP) propose 142 appels à l’action et recommande notamment un mécanisme de suivi indépendant.

Le vice-chef aux relations avec les Premières Nations et les gouvernements à Mashteuiatsh, Charles-Édouard Verreault, a assisté aux excuses publiques du premier ministre François Legault à l’Assemblée nationale mercredi. Il y était aux côtés de chefs de plusieurs autres communautés autochtones.

Les excuses du gouvernement constituent un premier geste, mais l’heure est à la réconciliation véritable et à l’action! Charles-Édouard Verreault, vice-chef aux relations avec les Premières Nations

Le travail de réconciliation s’impose certes, et pour qu’il puisse générer les effets souhaités, il doit se déployer avec une réelle prise de conscience et une volonté sincère d’établir une nouvelle relation basée sur le respect et des pratiques équitables et honorables, exemptes de discrimination , déclare M. Verreault par voie de communiqué.

Le poste de police de Mashteuiatsh Photo : Radio-Canada

Dans le mémoire déposé précédemment à la commission d’enquête, le conseil de bande de Mashteuiatsh mentionnait être victime de ces pratiques discriminatoires. Il citait notamment en exemple le financement du service de police de la communauté jugé insuffisant.

L’idée de mettre en place un mécanisme de suivi indépendant à la suite de la Commission Viens est également bien accueillie à Mashteuiatsh. Le conseil de bande promet d’être « un observateur attentif » et est prêt à s’impliquer si la situation le nécessite.