Hausse des ventes et du prix des propriétés à Toronto en septembre

Plus de 7800 maisons et condominiums ont été vendus le mois dernier, selon TREB, comparativement à un peu plus de 6400 en septembre 2018.

En revanche, les ventes étaient presque inchangées par rapport à août 2019.

Quant aux prix, ils ont augmenté de 5,8 % de septembre 2018 à 2019.

Le prix moyen d'une propriété dans la région de Toronto était de 843 115 $, le mois dernier.

Cette hausse des prix s'explique en partie par le fait que le nombre de propriétés mises en vente en septembre avait baissé de 1,9 % comparativement à la même période en 2018.