Abandon des accusations contre Nick Chan

La décision a été annoncée mercredi à la Cour d’appel de l’Alberta.

À la lumière de nouvelles preuves fournies le 19 septembre par la police de Calgary, la Couronne a conclu que les accusations n’étaient plus justifiées, car elles ne répondent plus aux critères qui lui permettent de poursuivre un individu.

Nick Chan avait été arrêté en 2013 à la suite d’une opération policière de grande envergure dans le crime organisé.

La police de Calgary le soupçonnait d’avoir mené le gang Fresh off the Boat et d’avoir ordonné l’élimination d'un membre du gang rival Fresh Off the Boat Killers, Kevin Anaya. Un guerre entre ces gangs a fait rage de 2002 à 2009, et a provoqué la mort de 25 personnes.

Acquitté en 2016 pour un autre meurtre lié à des gangs criminels, et en 2017 dans une affaire de possession d’armes à feu, Nick Chan devait répondre cette fois du meurtre de Kevin Anaya devant la justice.

Il était incarcéré en détention préventive depuis son arrestation. Nick Chan avait toutefois été libéré en avril 2018, après qu’un juge eut décrété que la tenue d'un procès ne respecterait pas son droit à être poursuivi devant la justice dans un délai raisonnable.

La Couronne avait fait appel de cette décision et avait demandé la tenue d’un nouveau procès, dans lequel la Cour d’appel de l’Alberta a tranché le 2 octobre.

La Couronne dispose d’un an pour tenter de relancer les poursuites.