Agression au couteau à la préfecture de Paris, cinq morts

L'agression s'est produite entre 12 h 30 et 13 h 00 (heure locale) dans les locaux de la préfecture, l'un des bâtiments les plus sécurisés de la capitale, qui se trouve sur l'île de la Cité, à deux pas de Notre-Dame et de l'ancien palais de justice.

L'auteur, employé à la préfecture depuis 2003, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, il n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte et ce matin il a commis ce parcours meurtrier , a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur les lieux dans l'après-midi.

Âgé de 45 ans, il travaillait au service informatique de la préfecture.

Les victimes sont trois policiers et un autre agent administratif, a précisé le procureur de Paris, Rémy Heitz, qui a dit être en contact permanent avec son homologue du parquet national antiterroriste (PNAT), Jean-François Ricard.

Une perquisition a été menée au domicile de l'agresseur dans le cadre de l'enquête, aussitôt ouverte et confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire, a précisé Rémy Heitz.

L'épouse de l'assaillant a été placée en garde à vue, dit-on au parquet.

« Coup de folie »

Selon une source syndicale, l'agresseur est un agent administratif de la Direction du renseignement (DR-PP) qui aurait eu un coup de folie et porté des coups de couteau avant d'être abattu par des fonctionnaires de police dans la cour de la préfecture.

Il a d'abord tué sa supérieure hiérarchique puis a poignardé deux autres personnes dans un escalier puis une dernière dans la cour de la préfecture, selon plusieurs sources policières.

L'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au coeur par ce qu'il s'est passé ici, au sein même des locaux de la préfecture de police. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur

Des policiers en faction devant la préfecture Photo : Reuters / Philippe Wojazer

Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux avant un déplacement à Rodez (Aveyron) pour témoigner son soutien et sa solidarité à l'ensemble des personnels de la préfecture, précise-t-on à l'Élysée. Son premier ministre, Édouard Philippe, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont également fait le déplacement.

L'agression s'est déroulée sur fond de malaise latent dans les rangs de la police.