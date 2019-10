Le Canada pourrait souffrir d’une pénurie du vaccin contre la grippe

L’Agence de la santé publique du Canada affirme qu’environ 55 % de la commande totale de vaccin contre la grippe est actuellement disponible au Canada, et espère que 90 % des stocks soient disponibles à la fin du mois.

On voit de l’activité grippale en ce moment, alors on voudrait commencer [les vaccinations] le plus vite possible , affirme le pharmacien du Medicine Shoppe à Winnipeg, Jason Hoeppner.

Il pense annuler sa clinique annuelle sur la grippe qui devait se tenir dans les prochaines semaines, parce que le gouvernement du Manitoba l’a averti d’une possible pénurie et de retards chez les fournisseurs du vaccin.

Le pharmacien Jason Hoeppner Photo : Radio-Canada / John Einarson

Nous voyons beaucoup de groupes à haut risque ici, lance-t-il, des aînés, de jeunes enfants, toute personne avec des problèmes de santé chroniques [...] nous voulons nous assurer de les vacciner aussi tôt que possible , s'inquiète M. Hoeppner.

Le pharmacien indique qu’une personne doit attendre de 10 à 14 jours après avoir été vaccinée avant d’acquérir une immunité contre la grippe, d’où l’importance de commencer les vaccinations avant que la saison de la grippe batte son plein en janvier.

Vérifiez régulièrement la disponibilité auprès de la source habituelle de votre vaccin, notamment votre pharmacie ou votre cabinet de médecin , recommande M. Hoeppner.

De son côté, le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen, affirme que la province prend des démarches pour s’assurer que les foyers de soins et d’autres clientèles prioritaires reçoivent le vaccin.

La province ajoute que des mises à jour sur la disponibilité du vaccin seront publiées sur son site web.