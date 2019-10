Élection fédérale et environnement

Avec plus d’une centaine de débats non partisans et qui auront pour thème l’environnement partout au pays, les circonscriptions de Sudbury et de Nickel Belt, ne sont pas en reste.

Tous les candidats des principaux partis dans les deux circonscriptions du Nord-Est de l’Ontario ont été invités.

Dans un courriel, Citizen’s Climate a confirmé que tous seraient présents, à l’exception de Mikko Paavola du Parti populaire du Canada, de la circonscription de Nickel Belt qui n’a pas donné de réponse.

Pierre St-Amant le candidat conservateur dans Sudbury devait participer selon les organisateurs, mais il s’est désisté mercredi soir.

Les deux débats ont été préparés par les organismes Friday for Future (Nouvelle fenêtre) , le groupe de lobby Citizen’s Climate, Coalition for a Liveable Sudbury, rethink Green, The Sudbury Workers Education and Advocacy Centre et le conseil des politiques alimentaires.

Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, selon un nouveau rapport d'Environnement et changements climatiques. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Plusieurs thèmes seront abordés : Les changements climatiques

L’eau

La protection de la faune

La pollution et les substances toxiques

En plus de questions posées par des jeunes, les électeurs pourront s’adresser aux candidats.

Les candidats qui seront présents aux deux débats :

Circonscription de Sudbury

Bill Crumplin, Parti vert

Beth Mairs, Parti néo-démocrate

Paul Lefebvre, Parti libéral

Sean Paterson, Parti populaire du Canada

Circonscription de Nickel Belt

Casey Lalonde, Parti vert

Stef Paquette, Parti néo-démocrate

Marc Serré, Parti libéral

Aino Laamanen, Parti progressiste conservateur

Les deux débats se tiennent l’un à la suite de l’autre entre 17 h 30 et 21 h à la Place St Andrews sur la rue Larch, au centre-ville du Grand Sudbury.