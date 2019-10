L'Océanic écrase les Eagles 9-2

Alexis Lafrenière, Dmitry Zavgorodniy et Cédric Paré ont tous amassé quatre points, et l'Océanic de Rimouski a servi une correction de 9-2 aux Eagles du Cap-Breton, mercredi soir, au Colisée Financière Sun Life.

Les Eagles constituaient la seule équipe encore invaincue cette saison dans le circuit Courteau, mais leur visite à Rimouski a permis à l'Océanic d'obtenir un quatrième gain de suite.

Le premier trio de l'Océanic a été sans pitié pour ses adversaires. Les trois attaquants ont été sur la patinoire pour six buts de leur équipe. Alexis Lafrenière, qui devrait être le premier choix au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), a amassé un but et trois passes, alors que Cédric Paré et Dmitry Zavgorodniy ont récolté deux buts et deux aides chacun.

Ludovic Soucy, Isaac Belliveau, Adam Raska et Cole Cormier ont aussi enfilé l'aiguille pour les hommes de Serge Beausoleil, qui ont pris la première position de l'Association de l'Est.

Félix Lafrance et Egor Sokolov, qui a aussi participé à un autre but, ont répliqué pour les Eagles.

Derrière son attaque dévastatrice, Colten Ellis a effectué 30 arrêts pour l'Océanic. Dans une cause perdante, William Grimard a reçu 54 lancers et en a arrêté 45.

L'Océanic affrontera le Phoenix à Sherbrooke vendredi, avant de se rendre à Blainville-Boisbriand samedi.