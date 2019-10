Importante saisie de drogue au centre-ville de Sherbrooke

Sur place, ils ont saisi une bonne quantité de cannabis, plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, 305 comprimés de Xanax, de la cocaïne, 1000 cigarettes illégales et de petites quantités de crack et de haschisch. Aussi, le locataire des lieux avait en sa possession une carabine semi-automatique et un fusil de calibre 12.

Selon les premières observations, ce serait la première fois que le SPS saisit une arme semi-automatique.

Nicolas Lapointe, 31 ans, a comparu mercredi au palais de justice. Il a été accusé, entre autres, de possession et de trafic de stupéfiants, de possession d'armes prohibées, de contrebande de tabac et de ne pas avoir respecté les conditions de remise en liberté.

Ce sont des informations reçues du public qui ont permis au SPS de procéder à cette perquisition. Des policiers de Sherbrooke et de Magog ainsi que le groupe d'intervention du SPS ont participé à l'opération.