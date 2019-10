Taux élevé de bactéries cet été dans des tours de refroidissement d’Organigram à Moncton

La direction des ressources humaines de l’entreprise a envoyé le courriel à tous les employés durant la soirée du 13 août. Le courriel ne précise pas de quelle bactérie il était question, mais il mentionne que ministère de la Santé participe au suivi.

Le courriel a été envoyé durant la même période où les autorités sanitaires disaient que des tours de refroidissement dans l’ouest de la ville constituaient la source de l’éclosion de légionellose et qu’elles avaient été mises à l’arrêt le temps d’être désinfectées.

Les autorités provinciales n’ont jamais indiqué l’endroit exact où se trouvaient les tours de refroidissement en question.

Dans son courriel envoyé à ses employés, Organigram souligne que les résultats des tests menés au cours des 18 mois précédents étaient satisfaisants. Mais, ajoute-t-on, un taux élevé et inattendu de bactéries a été décelé dans de nouvelles tours de refroidissement.

L’auteur du courriel souligne que cet équipement était à l’extérieur du bâtiment et n’entraînait pas de conséquences pour la qualité de l’air et des produits cultivés à l’intérieur.

Seize personnes qui vivent ou travaillent dans la région de Moncton ont contracté la légionellose durant l’éclosion. Cette dernière a commencé le 1er août. Les autorités sanitaires ont déclaré qu’elle était terminée le 12 septembre.

La légionellose est causée par une bactérie qui vit dans les sources naturelles d’eau, comme les étangs, et dans les réseaux d’eau artificiels, dont les climatiseurs et les spas. La bactérie se propage lorsque des gouttelettes provenant de sources d'eau infectées sont inhalées. Des tours de refroidissement et climatiseurs mal entretenus ont déjà été mis en cause dans le passé.

Quant à savoir si les tours de refroidissement d'Organigram sont à l’origine de l’éclosion de légionellose de l'été dernier, l'entreprise ne fait aucun commentaire. Elle n’accorde habituellement pas d’entrevue au sujet de ses communications internes, affirme un de ses vice-présidents, Ray Gracewood.

La Santé publique ne fait aucun commentaire non plus, explique un porte-parole du gouvernement provincial, Bruce Macfarlane.

