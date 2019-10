Oilers : nouvelle saison, mêmes défis...

Leon Draisaitl, Connor McDavid et Zack Kassian ont marqué pour les Oilers. Un air de déjà-vu? Peut-être.

Les Oilers ont vaincu les Canucks de Vancouver 3-2 mercredi à la Place Rogers, mettant ainsi fin à la série de cinq victoires consécutives des Canucks en match d’ouverture.

Draisaitl a marqué le premier but du match tôt en première période quand il a redirigé une passe précise de Zack Kassian, qui lui s’était emparé d’un retour de lancer de Matt Benning.

Les Canucks ont répliqué lors du deuxième tiers. Joakim Nygard venait de quitter le banc des punitions quand Alex Edler a déjoué Mike Smith avec un tir précis de la ligne bleue.

Tanner Pearson a fait dévier un tir de Tyler Myers pour donner l’avance aux visiteurs à mi-chemin en troisième période.

Zack Kassian, sur une passe parfaite de Leon Draisaitl, puis Connor McDavid, qui s’est frayé un chemin entre les défenseurs Chris Tanev et Quinn Hughes, ont ensuite marqué, à moins de quatre minutes d’intervalle pour la victoire.

Mike Smith a connu un excellent match à son premier départ avec les Oilers, repoussant 31 des 33 tirs dirigés vers lui.

Toujours les mêmes

La saison dernière, Connor McDavid et Leon Draisaitl ont inscrit 91 des 232 buts de l’équipe, soit 39 % de la production offensive.

Le nouvel entraîneur-chef, Dave Tippett, avait pris la décision de séparer ses deux joueurs vedettes en début de rencontre. Il n’a cependant pas hésité à les réunir quand il en ressentait le besoin, ce qui s’est produit très souvent durant la rencontre.

Dans chacune des situations durant le match, je dois m’assurer d’avoir les bons joueurs sur la patinoire. Dave Tippett, entraîneur-chef, Oilers

Draisaitl a passé presque la moitié de la rencontre sur la patinoire, il a joué un total de 27 minutes.

À l’opposé, le Suisse Gaëtan Haas, qui disputait un premier match dans la LNH, n’a fait que quatre présences sur la patinoire, pour un total de deux minutes et onze secondes.

Les Oilers ont tenté 44 tirs vers le but des Canucks (22 sur la cible, 17 hors cible et 5 bloqués). De ce nombre, seulement cinq provenaient des bâtons des joueurs de troisième et de quatrième trio.

La défense juste correcte

Reconnu pour aimer le jeu défensif, l’entraîneur-chef n’était pas pleinement satisfait du jeu des siens en défense.

Nous avons provoqué trop de revirements en zone neutre en raison de notre inefficacité à compléter nos jeux et trop dans notre propre zone pour permettre aux Canucks de mettre de la pression.

Tippett dit aussi que les Oilers ont accordé trop de lancers aux Canucks. Ceux-ci ont dirigé 70 tirs vers le filet des Oilers.

Vingt n’ont pas touché la cible, dix-sept ont été bloqués par des joueurs des Oilers et 33 se sont rendus jusqu’à Mike Smith.

Tippett a eu de bons mots pour Oscar Klefbom qui a fait preuve d’une grande constance et pour Matt Benning qui, sans être flamboyant, s’améliore chaque jour.

Les Oilers disputeront un autre match à domicile samedi, les Kings de Los Angeles seront alors les visiteurs. Neuf des treize matchs suivants seront disputés sur les patinoires adverses.