Investissement Québec ne doit pas devenir un concurrent, dit le Fonds de solidarité FTQ

Dans sa nouvelle mouture, Investissement Québec (IQ) doit s'assurer que son offre ne concurrence pas les autres joueurs économiques et financiers déjà présents dans la province, prévient le Fonds de solidarité FTQ.

S'il est favorable au projet de loi 27 visant à réformer le bras financier de l'État québécois, le fonds de travailleurs a néanmoins estimé, mercredi, qu'en dépit de la bonne volonté, la complémentarité n'a pas toujours été au rendez-vous dans le passé.

La mesure de complémentarité (...) est enchâssée dans la loi, mais dans les, faits, sur le terrain, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner , a expliqué le président et chef de la direction de l'organisation, Gaétan Morin, devant la commission de l'économie et du travail, à l'Assemblée nationale, où il s'est penché sur certaines des huit recommandations figurant dans le mémoire de l'organisation.

Dans le cadre de sa mission, le fonds de travailleurs offre du financement aux compagnies, surtout des petites et moyennes entreprises, notamment sous forme de prêt ou de capital-actions, ce qu'offre aussi IQ.

Le Fonds avait déjà plaidé pour une collaboration étroite dans la foulée de la fusion entre IQ et la Société générale de financement (SGF), en 2011. Cela n'a toutefois pas toujours été le cas, notamment en ce qui a trait aux prêts.

En 2010, quand nous sommes venus ici traiter du projet de fusion, nous avions déjà agité le petit drapeau en disant attention à la complémentarité, a répondu M. Morin, lorsqu'interrogé. Malgré la bonne volonté de tous, il y a eu des champs qui se sont superposés en termes de financement, et nous profitons de l'occasion que nous avons aujourd'hui pour agiter le même drapeau.

Dans son mémoire, le Fonds souligne avoir constaté, au fil des années, qu'IQ offrait des taux d'intérêt bien en deçà des taux du marché ou que les pratiques d'affaires n'étaient pas en phase avec un esprit de saine collaboration .

Pour remédier à la situation, l'organisation suggère notamment la mise en place d'un comité-conseil formé de représentants du milieu financier québécois, qui serait représenté au conseil de la société d'État.

Le président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Gaétan Morin Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Encore plus de risques?

De plus, selon le Fonds, IQ pourrait se tourner davantage vers les investissements risqués , où il y a certaines carences, afin de renforcer l'écosystème financier . D'après M. Morin, en soutenant un projet plus risqué, l'État peut profiter d'avantages comme des retombées fiscales, contrairement aux investisseurs institutionnels.

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a déjà signalé qu'IQ allait prendre plus de risques, a cependant prévenu qu'il y avait une limite.

Je suis prêt à prendre plus de risque, mais quand les compagnies vont faire de l'argent à l'autre bout du spectre, je veux qu'il y ait une partie qui revienne pour compenser, a-t-il dit à M. Morin. Et de toujours dire que (le ministère des Finances va) faire de l'argent avec des retombées ailleurs, c'est facile à dire, mais c'est difficile à mesurer.

Le gouvernement Legault avait déjà donné plus de moyens à IQ dans le budget déposé en mars, avec la bonification de sa capitalisation à hauteur d'un milliard de dollars et la création d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour appuyer les sociétés québécoises et protéger les sièges sociaux.

Québec aimerait que la société d'État parvienne à doubler les investissements étrangers, qui sont d'environ 3,5 milliards de dollars par année, en cinq ans, et à donner un élan aux exportations. La taille d'IQ devrait doubler, accaparant des ressources actuellement éparpillées dans l'appareil gouvernemental, comme les bureaux régionaux du ministère de l'Économie. La mise sur pied d'un segment international est aussi prévue.

La semaine dernière, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) avaient fait valoir que le succès de la réforme d'IQ passerait par une gestion du changement qui dissiperait les craintes à l'égard de son mandat élargi. D'autres, comme Montréal International, ont souligné l'importance d'arrimer la collaboration entre les organismes de démarchage à l'étranger existants et IQ.