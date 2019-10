Des communautés près du lac La Ronge se mobilisent contre la pollution par le plastique

Autumn Carlson s’inquiétait de voir de plus en plus de plastique près des rives du lac La Ronge à la fonte des neiges au printemps. Depuis plusieurs années, elle et sa fille vont régulièrement nettoyer le bord de l’eau après l’hiver.

Madame Carlson a aussi créé avec une autre personne, Angela Plunz, un groupe Facebook dénommée Unplastic Northern Sask. Il s'agit pour elle d'un moyen de sensibilisation, mais aussi d'un outil pour partager des idées pratiques sur les manières de lutter contre cette pollution.

Son objectif est entre autres d’encourager le recyclage du plastique et la réduction de son usage dans les communautés de La Ronge, d'Air Ronge et de Lac La Ronge.

La communauté se mobilise

Autumn Carlson se réjouit de voir des entreprises de La Ronge se mobiliser pour cette cause. Certaines facturent les sacs en plastique, d’autres les ont tout bonnement éliminés. Des restaurants, comme le Cravings, ont cessé d’utiliser des contenants en styromousse pour servir les boissons ou la nourriture.

Autumn Carlson se réjouit que plusieurs entreprises de La Ronge aient cessé d'utiliser les plastiques à usage unique pour lutter contre la pollution dans le lac. Photo : Fournie par Autumn Carlson

« J’ai le sentiment que cela fonctionne. Nous avons besoin de continuer le travail pour amener plus de gens à faire le changement », déclare-t-elle.

Elle indique être en discussion avec les autorités locales pour donner encore plus d’ampleur à ce mouvement.

Des initiatives se multiplient dans d'autres communautés

De son côté, Terri-Ann Weinberger, une Saskatchewanaise d’Air Ronge, donne une seconde vie au plastique qu’elle collecte. Elle les faits fondre pour produire d’autres objets, dont des tuiles, des paniers ou des sous-verre.

Une personne de Shellbrook, dans le centre de la province a, quant à elle, pris contact avec Autumn Carlson pour lancer un groupe public sur Facebook nommé Unplastic the Parkland.

Le mouvement contre les plastiques à usage unique prend de l’ampleur au Canada. Durant l’été, la chaîne de supermarchés Sobeys a annoncé qu’elle éliminera les sacs en plastique de ses magasins en 2020.

Précédemment, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il interdirait les plastiques à usage unique dès 2021.

Avec les informations de Kendall Latimer