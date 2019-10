Tensions à l'UQTR, après un éditorial de Zone Campus

Un éditorial de Zone Campus a mis le feu aux poudres la semaine dernière. Le texte dénonçait des publications jugées sexistes par la page de « meme » Facebook Spotted l'UQTR. Cette page tient souvent des propos crus et se moque fréquemment de la sexualité d'étudiantes dans certaines formations de l'institution universitaire.

La page avait créé un événement Facebook pour inviter ses sympathisants à réclamer en assemblée générale de l'Association générale des étudiants (AGE UQTR) le retrait de la cotisation des étudiants au journal. Ce sont une quinzaine d'emplois qui sont assurés par ces cotisations étudiantes.

Finalement, la demande n'a pas été formulée en assemblée mercredi.

Le conseiller à l'exécutif et responsable des relations médias de l'AGE, Frédérik F. Borel, mentionne que l'association respecte l'indépendance éditoriale des médias étudiants. Une telle demande aurait donc été difficile à être acceptée, estime-t-il.

Politique en matière de violence à caractère sexuel

Le débat survient, après que l'UQTR ait présenté sa nouvelle politique en matière de violence à caractère sexuel.

Des étudiantes avaient alors dénoncé des propos tenus sur la page Facebook Spotted l'UQTR, qui selon elles, alimente la culture du viol. L'éditorialiste de Zone Campus, Valérie Deschamps, avait alors écrit un texte pour souligner ce malaise vécu par certaines étudiantes de l'institution.

La page Facebook, dont le ou les administrateurs demeurent anonyme à ce jour, a d'ailleurs ridiculisé personnellement la jeune femme, avec des commentaires tels que : Quand tu n'as pas de vie sexuelle et que tu es jalouse des filles d'admin .

C'est des commentaires sur ma vie en général, c'est sans arrêt , souligne Mme Deschamps.