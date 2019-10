Métal Marquis reçoit un constat d'infraction pour un accident de travail mortel

Après analyse, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) décerne un constat à l'entreprise lasarroise Métal Marquis.

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail estime que la compagnie a enfreint la Loi sur la santé et la sécurité du travail en lien avec l'accident de travail survenu le 13 avril 2019.

Un superviseur de Métal Marquis avait perdu la vie ce jour-là lors de l'installation d'un pont roulant.

La semaine dernière, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dévoilait son rapport et les causes de l'accident.

Dans les jours qui ont suivi, les avocats ont rendu leur décision à savoir que l'employeur avait enfreint un des articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Le constat d'infraction a sa raison d'être parce qu'on a enfreint une loi ou on a mis la sécurité du travailleur en péril alors que l'objectif du rapport d'enquête est plutôt d'éviter que d'autres incidents de la sorte aient lieu , indique Yvon Grégoire, porte-parole de la CNESST.

Puisqu'il s'agit d'une première offense, l'amende oscillera entre 1718 $ et 3437 $.

L'entreprise a 30 jours pour contester le constat d'infraction. Dans le cas contraire, elle devra payer l'amende dans sa totalité.

Dans un entretien téléphonique, le président-directeur général, Guillaume Marquis, fait savoir que son entreprise analyse actuellement la preuve avant de se positionner dans le dossier.