« Nous demandons à la cour d’examiner le fonctionnement du Programme des candidats et de faire une déclaration qui permettrait à tous de savoir si ces règles sont équitables ou non et si c’est juste et approprié qu’il y ait des niveaux d'accès et d’information différents pour différentes personnes dans la province », affirme l’avocate Vanessa Routley.

Vanessa Routley a porté plainte lundi contre le ministre de l’Éducation et de la Formation du Manitoba. Elle allègue un manque de transparence dans chacun des volets du programme.

Le Programme de candidats, qui a été mis au point au Manitoba en 1998, s’est depuis étendu aux autres provinces canadiennes. Il permet à la province d’identifier des candidats à l’immigration qui pourraient pourvoir des postes en demande dans une province.

Secteur des transports

Selon Vanessa Routley, le programme manque de transparence.

Les allégations inscrites dans les documents déposés devant le tribunal n’ont pas été prouvées en cour.

Vanessa Routley dit par exemple qu’elle représente plusieurs clients propriétaires d’entreprises de camionnage originaires de l’Inde. En août, certains lui ont demandé de les aider à faire des demandes au Programme, dans la catégorie du recrutement stratégique de camionneurs.

En septembre, l’un de ses clients l’a accusé d’accepter des dossiers et un acompte provisionnel alors que le Programme des candidats était fermé à l’industrie du transport routier. Ce client lui a fourni un courriel provenant d’un représentant du Programme, daté du 11 septembre et adressé à un autre membre de l’industrie, affirmant que le recrutement de camionneurs était interrompu jusqu’à nouvel ordre.

Lorsqu’elle a appelé la personne à l’origine du courriel, Vanessa Routley s’est fait dire qu’il n’y avait aucun avis public au sujet de l'interruption du Programme pour les camionneurs. « Certains avocats et employeurs le savaient, mais pas moi », dit-elle, en faisant valoir que cette situation aurait pu être évitée si toutes les personnes concernées avaient été averties au même moment.

La déclaration de la poursuite affirme aussi que l’une des plus importantes entreprises de camionnage de la province, Bison Transport, affiche en ce moment des publicités pour des postes de travailleurs étrangers parrainés dans le cadre du programme des candidats.

CBC/Radio-Canada a vérifié l’existence de ces publicités sur le site web de l’entreprise.

Un des patrons de Bison, Garth Pitzel, est aussi un membre du comité consultatif provincial sur la citoyenneté, l’immigration et le multiculturalisme, ce qui soulève des questions quant à un possible conflit d’intérêts ou l’accès à des avantages injustes, selon la poursuite.

Dans un courriel à CBC/Radio-Canada, Garth Pitzel a indiqué ne pas vouloir commenter pour le moment. « Bison Transport ou moi ne sommes pas nommés comme un défendeur » dans la cause, écrit-il.

Un porte-parole du ministre de l’Éducation de la Formation professionnelle Kelvin Goertzen a pour sa part indiqué qu’il n’était pas approprié pour le ministre de commenter une affaire qui était devant les tribunaux.

Besoin de transparence

Vanessa Routley espère que cette plainte mènera à un dialogue plus franc concernant les problèmes qu'elle soulève et qu’il y aura des changements qui mèneront à plus de transparence.

« Les tribunaux peuvent nous fournir une déclaration qui forcerait les gouvernements à intervenir et mettre en place des protocoles qui sont nécessaires », explique-t-elle.

« Par exemple, offrir aux demandeurs une manière de faire revoir une décision [...], mettre en place un accès libre et équitable aux politiques du programme, et ne pas préférer les intérêts de certains propriétaires d’entreprises à ceux des immigrants », dit Mme Routley.

La première audience au tribunal doit se dérouler le 31 octobre.