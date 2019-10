Possible grève dans les écoles de l'Ontario : quels impacts dans la région?

Soyez assuré que le bien-être et la sécurité des élèves et des membres du personnel demeurent prioritaires pour les écoles et le Conseil et que l’administration du CECCE a mis en place toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement des écoles , insiste Réjean Sirois, le directeur de l'éducation au CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est , par voie de communiqué.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des associations des conseillers scolaires de l'Ontario annonçaient, mercredi matin, leur intention de procéder à une grève générale à moins qu'une entente ne soit conclue d'ici dimanche. Ces mêmes syndicats avaient déjà déclaré une grève du zèle lundi matin.

Au CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est , environ 160 employés incluant des concierges, des journaliers et du personnel de métier sont concernés par ce moyen de pression alors que les unités syndicales réclament une meilleure sécurité d'emploi et le rétablissement de certains services aux élèves.

Écoles concernées par la grève générale du SCFP Les écoles élémentaires du CECCE (sauf L’Envol à Trenton et Notre-Dame à Kemptville)

L’École secondaire catholique Marie-Rivier

L’Académie catholique Ange-Gabriel

Le Centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie Écoles non concernées par la grève générale du SCFP Les écoles secondaires du CECCE (sauf Ange-Gabriel à Brockville, Jeanne-Lajoie à Pembroke et Marie-Rivier à Kingston)

Le Centre professionnel et technique Minto

L’Académie catholique Notre-Dame

L’École élémentaire catholique L’Envol

L’Éducation permanente

L'administration de chacune des écoles concernées réévaluera, sur une base quotidienne, les répercussions de cette grève sur les élèves et sur le personnel enseignant.